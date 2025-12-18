Vacaciones de fin de año: claves para cuidar la salud visual entre pantallas, sol y descanso

Las vacaciones de fin de año son sinónimo de descanso, viajes y mayor tiempo libre, pero también de un aumento en la exposición a pantallas, radiación solar y cambios de rutina que pueden afectar la salud visual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.200 millones de personas en el mundo viven con algún grado de discapacidad visual o ceguera, y cerca de 1.000 millones de estos casos pudieron evitarse con diagnóstico y tratamiento oportunos.

En este contexto, y aprovechando la temporada de descanso, Opticalia junto a los especialistas Dr. Luis Estrada y Dra. Zamira Mendoza, comparten recomendaciones clave para proteger los ojos durante las vacaciones y comenzar el 2026 con una visión saludable.

Pantallas y vacaciones: cómo reducir la fatiga visual

Durante el fin de año aumenta el uso de celulares, computadores y televisores. Para evitar el cansancio ocular y la resequedad, los expertos recomiendan:

Mantener una distancia de 40 a 60 cm frente al computador.

frente al computador. Ajustar la iluminación del espacio para evitar reflejos directos.

Parpadear con frecuencia para prevenir la sequedad ocular.

Realizar pausas activas visuales durante el día.

Una técnica sencilla y efectiva es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a una distancia de 6 metros. Este hábito ayuda a relajar los músculos oculares y reduce la fatiga visual.

La importancia del examen visual anual

Incluir el examen visual dentro de los hábitos de salud es fundamental, incluso cuando no hay síntomas evidentes. Realizar una valoración completa cada 12 meses permite detectar alteraciones de forma temprana, especialmente de cara al regreso a clases y al inicio de un nuevo año.

“No todos los problemas visuales generan disminución evidente de la visión. Dolores de cabeza, bajo rendimiento escolar, dificultad para concentrarse o enrojecimiento ocular pueden estar asociados a desórdenes visuales que requieren diagnóstico oportuno”, explica el Dr. Luis Fernando Estrada.

Protección ocular frente a la radiación ultravioleta

El sol no solo afecta la piel. La exposición prolongada a rayos UV sin protección puede provocar cataratas, lesiones en la retina y aumentar el riesgo de cáncer en los párpados. La exposición es acumulativa y aumenta cerca de un 10 % por cada 1.000 metros de altura, un factor clave en ciudades como Bogotá.

La recomendación es usar gafas solares con protección UV400, que bloquean eficazmente la radiación ultravioleta y protegen los tejidos internos del ojo.

Lentes con filtro de luz azul: aliados frente a las pantallas

Los lentes con filtro de luz azul ayudan a reducir la fatiga visual causada por la exposición prolongada a dispositivos digitales. A largo plazo, estos filtros contribuyen a prevenir daños en la retina, la córnea y el cristalino, especialmente en personas que trabajan o estudian frente a pantallas durante varias horas al día.

Uso responsable de lentes de contacto en vacaciones

En climas cálidos o durante viajes, los cuidados con los lentes de contacto deben extremarse:

Mantener una higiene estricta al lavarlos y almacenarlos.

Evitar el sobreuso y alternarlos con gafas.

No frotarse los ojos mientras se usan.

Llevar líquidos de limpieza y estuches en buen estado.

Proteger los estuches del calor y la luz directa.

Estas medidas previenen infecciones y evitan el deterioro del lente.

Hidratación ocular en ambientes secos

El aire acondicionado, la calefacción y el uso prolongado de pantallas favorecen la sequedad ocular. El uso de lágrimas lubricantes ayuda a mantener los ojos hidratados y a reducir la irritación.

Se estima que el 70 % de la actividad cerebral está relacionada con la visión, por lo que unos ojos deshidratados pueden afectar la concentración, la precisión y el rendimiento diario.

Errores comunes en el uso de gafas (y cómo evitarlos)

Para prolongar la vida útil de las gafas y cuidar la visión:

No guardarlas sin estuche en bolsos o mochilas.

Evitar colocarlas sobre la cabeza, ya que desajusta la montura.

Limpiarlas con líquidos especializados que no dañen los tratamientos del lente.

Utilizar estuches de buena calidad para su protección.

Atención a la miopía en niños y jóvenes

La miopía va en aumento a nivel mundial y se proyecta que en 2050 afectará a la mitad de la población. Además de la visión borrosa, puede generar complicaciones como maculopatía miópica o desprendimiento de retina.

“Mientras más temprano aparece la miopía, más alta puede llegar a ser. La buena noticia es que hoy existen herramientas para ralentizar su progresión si se detecta a tiempo”, señala la Dra. Zamira Mendoza.

Reducir el tiempo frente a pantallas, mantener distancias adecuadas y fomentar actividades al aire libre son claves para su prevención.