Rayas, contrastes y color: el nuevo código de estilo que propone Lafayette para esta temporada

Esta temporada, Lafayette, empresa textil colombiana con ocho décadas de trayectoria, define el lenguaje del vestir con una propuesta que vibra al ritmo del color, la conciencia y la creatividad.

En un momento en que la moda es un medio de expresión personal y colectiva, la marca invita a redescubrir la fuerza del diseño textil como una forma de autenticidad y libertad.

El Animal Print se reinventa con un giro contemporáneo: tonos eléctricos, contrastes marcados y texturas de alto impacto que evocan fuerza, sofisticación y una sensualidad renovada. Esta reinterpretación lo convierte en un clásico atemporal con una mirada moderna, ideal para quienes buscan proyectar seguridad y poder sin perder elegancia.

Las rayas se transforman en el símbolo del movimiento y la libertad. Vuelven con mezclas audaces, diagonales inesperadas y combinaciones cromáticas que aportan ritmo y energía. En tejidos fluidos o más estructurados, se consolidan como una tendencia versátil, capaz de transitar entre lo casual y lo elegante, manteniendo la frescura.

Los bloques de color apuestan por la simplicidad con carácter: grandes superficies de tonos vibrantes que se cruzan en armonía, inspiradas en el arte contemporáneo y la arquitectura urbana. Esta tendencia propone una estética limpia pero contundente, que celebra el equilibrio entre diseño y emoción.

Lafayette innova en términos textiles

Los estampados multicolor se imponen como la máxima expresión de la creatividad. Inspirados en la naturaleza, el arte digital y la abstracción, estos diseños invitan a explorar nuevas combinaciones visuales que despiertan los sentidos y celebran la individualidad.

“Las tendencias son el reflejo de lo que sentimos como sociedad: nuestro deseo de libertad, autenticidad y conexión con el entorno. En Lafayette las interpretamos desde una mirada consciente, fusionando color, textura y tecnología textil para crear propuestas que trascienden lo estético.Cada una de nuestras telas busca contar una historia a través del color y la forma”, asegura Héctor Pérez, gerente de Negocios de Lafayette.

Moda que inspira y transforma: la apuesta sostenible de Lafayette

Más allá de las tendencias, Lafayette reafirma su liderazgo en innovación textil sostenible, con procesos que transforman la moda desde su esencia. Cada metro de tela nace de procedimientos que reducen el consumo de agua y energía, incorporan materiales reciclados y optimizan la durabilidad de las prendas.

La compañía ha desarrollado textiles sostenibles elaborados con chip de poliéster a partir de botellas PET, innovación textil que le permite ofrecer telas de calidad superior y alto desempeño, con bajo impacto ambiental. Además, Lafayette cuenta con la capacidad de trabajar con hilos reciclados desde el 17% hasta el 100%, adaptándose a las necesidades de cada diseñador o marca que busque integrar la sostenibilidad en sus colecciones.

“Lo más importante es que la moda tiene una voz que va más allá del diseño. Queremos inspirar desde el color, pero también desde la responsabilidad con el planeta. Nuestras telas son una invitación a vestir con actitud, creatividad y propósito”, asegura Pérez.

El compromiso ambiental se refleja también en garantizar un mayor rendimiento, resistencia y confort. De esta manera, Lafayette demuestra su compromiso con la responsabilidad social y ambiental.