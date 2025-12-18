Premios Mujeres de Éxito celebran su octava edición reconociendo a 12 líderes que han sostenido su impacto durante años

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión la Fundación decidió volver a premiar a mujeres que ya habían sido galardonadas, subrayando su capacidad de persistir, evolucionar y continuar transformando realidades.

Esta edición celebró no solo los proyectos, sino el compromiso y la continuidad de quienes han demostrado que el liderazgo femenino se construye día a día.

La ceremonia fue presentada por Claudia Palacios, quien ofreció una charla sobre el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de visibilizar su aporte en un contexto donde la equidad y la sostenibilidad social son prioridades. Durante su intervención, destacó cómo la Fundación ha acompañado a mujeres extraordinarias durante 30 años, consolidando un legado de “Querer es poder”.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la entrega simbólica del Legado de Sostenibilidad a la nueva generación, representada por Vanessa Rodríguez Guerrero, CEO de Efecty, reafirmando así el compromiso intergeneracional con la transformación social y el respaldo continuo a mujeres líderes en todo el país.

“Estas 12 mujeres representan lo que significa ser una Mujer de Éxito: persistencia, servicio y una determinación inquebrantable. Este legado no es solo de nuestra Fundación; es de todas las mujeres que demuestran que querer sí es poder, incluso en los momentos más difíciles”, afirmó Luz Mary Guerrero, Fundadora de la Fundación Mujeres de Éxito.

Las 12 Mujeres de Éxito 2025

Tercer lugar:

Lilian Del Carmen Rosero – Artesana de Sandoná dedicada al arte del tejido en paja toquilla, preservando técnicas ancestrales y fortaleciendo la economía de mujeres artesanas.

– Artesana de Sandoná dedicada al arte del tejido en paja toquilla, preservando técnicas ancestrales y fortaleciendo la economía de mujeres artesanas. Sandra Bessudo Lion – Directora ejecutiva de la Fundación Malpelo, dedicada a la conservación marina y a la protección de especies en peligro en aguas colombianas.

– Directora ejecutiva de la Fundación Malpelo, dedicada a la conservación marina y a la protección de especies en peligro en aguas colombianas. Lurangeli Franco Rodríguez – Coronel de la reserva policial con 29 años de servicio, promotora de procesos de reconciliación y liderazgo comunitario.

– Coronel de la reserva policial con 29 años de servicio, promotora de procesos de reconciliación y liderazgo comunitario. Diana Carolina Montenegro García – Directora y productora de cine, construye relatos con perspectiva de género junto a mujeres de la tercera edad, comunidades étnicas y víctimas de violencia de género y desplazamiento.

– Directora y productora de cine, construye relatos con perspectiva de género junto a mujeres de la tercera edad, comunidades étnicas y víctimas de violencia de género y desplazamiento. Adriana Del Pilar Ruiz Villamizar – Entrenadora de fútbol de salón, acompaña a niñas y adolescentes en procesos deportivos y de formación en valores.

Segundo lugar:

Andrea Rodríguez Sossa – Diseñadora y creadora de juegos didácticos que fortalecen la educación infantil, llevando metodologías innovadoras a colegios y hogares.

– Diseñadora y creadora de juegos didácticos que fortalecen la educación infantil, llevando metodologías innovadoras a colegios y hogares. Ana Rovira Buelvas Cañate – Representante legal de la Fundación Afrocolombiana Manos Negras, impulsando formación cultural y productiva para comunidades afro.

– Representante legal de la Fundación Afrocolombiana Manos Negras, impulsando formación cultural y productiva para comunidades afro. Iliana Francineth Curiel Arismendy – Cofundadora de la organización Los Hijos del Sol, integrando salud pública, investigación aplicada e interculturalidad para transformar la vida de la niñez indígena y las mujeres de la Guajira.

– Cofundadora de la organización Los Hijos del Sol, integrando salud pública, investigación aplicada e interculturalidad para transformar la vida de la niñez indígena y las mujeres de la Guajira. Diana Lucía Restrepo Muñoz – Fundadora del Festival Infantil de Poesía, promoviendo lectura, escritura y oralidad en comunidades educativas de Medellín durante 20 años.

Primer lugar:

Carmiña de Jesús Navia Velasco – Cofundadora del Centro Cultural Popular Melendro, construyendo espacios comunitarios de arte, cultura y tejido social con impacto sostenible.

– Cofundadora del Centro Cultural Popular Melendro, construyendo espacios comunitarios de arte, cultura y tejido social con impacto sostenible. Camila Cooper – Profesional con más de 12 años de experiencia en proyectos sociales transformadores centrados en educación, innovación y liderazgo femenino.

– Profesional con más de 12 años de experiencia en proyectos sociales transformadores centrados en educación, innovación y liderazgo femenino. María Alejandra Borrero – Actriz y creadora de CASA E, un espacio cultural que desde hace más de 12 años impulsa proyectos artísticos con enfoque social y de memoria.

La premiación incluyó también la entrega simbólica del ODS 5 - Igualdad de Género, un acto que representa el compromiso de la Fundación con la nueva generación de mujeres líderes. Vanessa Rodríguez Guerrero recibió este reconocimiento simbólico, como mensaje de continuidad y esperanza para todas las jóvenes del país.

El evento contó con el apoyo de aliados como Servientrega y Efecty, así como del Consejo de Administración y distinguidos miembros del jurado de Grant Thornton Colombia; la firma de auditoria Holl and Holl, quienes respaldan históricamente los programas que impulsan el liderazgo, emprendimiento y autonomía económica de mujeres en todo el país.

Con su octava edición, los Premios Mujeres de Éxito reafirmaron su propósito de visibilizar, fortalecer y respaldar a mujeres que trabajan por un país más justo, sostenible e inclusivo, demostrando que el verdadero impacto se mide en la persistencia, la continuidad y la capacidad de transformar vidas con compromiso y liderazgo.