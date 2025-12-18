El reto de un entorno laboral humano: cuando el trabajo y vida personal convergen

El Hotel Sheraton de Bogotá abrió sus puertas para un propósito que trasciende placas y diplomas: el desafío de humanizar el trabajo y de hacer posible que el cumplimiento de objetivos y el éxito profesional, no sea enemiga de la vida personal.

En ese espacio compartido —aquel salón integrado por CEOs, directores de recursos humanos, líderes empresariales y gerentes de personas, universidades y entidades públicas— se celebró el V Acto de Entrega de Certificados y Reconocimientos efr, una cita que, en cada edición pone en evidencia que equilibrar no es ceder, sino reinventar las dinámicas organizacionales.

El modelo efr (empresa familiarmente responsable) y (equilibrio – flexibilidad y responsabilidad), promovido por la Fundación Másfamilia, propone precisamente eso: que las empresas adopten una gestión con rostro humano, basada en prácticas de conciliación, corresponsabilidad y flexibilidad.

Durante más de dos décadas, esta iniciativa ha invitado a las compañías a repensar sus prioridades y generar políticas que dignifiquen la vida más allá del trabajo. A través de un recorrido que incluye diagnóstico, diseño, auditoría y mejora continua, el modelo exige coherencia real entre lo que una empresa predica y lo que practica.

efr busca cambiarla cultura laboral en Colombia

Fue la intervención de Roberto Martínez Fernández, director global de efr, el eje académico de la jornada. Con su trayectoria en gestión de personas y cultura organizacional, Martínez abordó cómo la conciliación y la salud mental no solo favorecen al individuo, sino que pueden reforzar la competitividad empresarial. Para él, humanizar una organización exige repensar liderazgos, prácticas e indicadores.

Cambiando la cultura laboral en Colombia

Este enfoque tiene respaldo en múltiples estudios. Investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que los puestos que apoyan la conciliación generan menos estrés al reducir los conflictos entre obligaciones laborales y familiares.

De igual manera, un informe académico sobre clima organizacional en América Latina concluye que un mejor ambiente de trabajo —relacionado con bienestar— se asocia directamente a un mayor rendimiento productivo.

A nivel corporativo, los beneficios del bienestar organizacional son múltiples: empresas que priorizan el bienestar laboral disfrutan de mayor compromiso, menor rotación y mejor desempeño de sus empleados. También se reduce el ausentismo —una de las principales pérdidas para las organizaciones— y el ambiente de trabajo mejora, generando espacios más colaborativos. En un estudio reciente, se evidenció que los empleados que se sienten más apoyados por sus empleadores alcanzan hasta un 21 % más de productividad.

Ese mensaje —tan pertinente para el momento histórico que atraviesa el mundo laboral— cobró vida durante el V Acto de Entrega de Certificados y Reconocimientos efr.

En esta ceremonia se reconoció a las organizaciones que integran la comunidad efr: empresas que han decidido y declarado que sus colaboradores son, ante todo, personas, y que sus familias y vidas personales ocupan un lugar prioritario en su gestión y en su cultura corporativa.

Hoy, más de 120 organizaciones se han certificado en Colombia, pertenecientes a sectores tan diversos como el educativo, público, médico, financiero, tecnológico, industrial, de servicios, energético y de consumo masivo. Entre ellas se encuentran universidades, hospitales, entidades gubernamentales, bancos, empresas de tecnología, compañías de manufactura y consultoras, que han asumido el compromiso de construir entornos laborales más humanos y sostenibles.

Ese contexto antecedió una jornada que no solo simboliza la entrega de certificaciones, sino también la consolidación de una visión compartida: la convicción de que el bienestar de las personas es el pilar fundamental del éxito organizacional.

Para la comunidad efr, esta jornada fue más que un acto de entrega: fue la renovación de un compromiso compartido. Se reconoció a las organizaciones que, en el último año, han avanzado con decisión hacia entornos más humanos y equilibrados, ya sea desde la excelencia o desde los primeros pasos en su certificación efr.

¿Qué es efr? Un modelo que pone a las personas en el centro

El modelo efr (Empresa Familiarmente Responsable) es una herramienta internacional de gestión creada por la Fundación Másfamilia para promover entornos laborales más equilibrados, flexibles y responsables.

Nacido en España hace más de dos décadas, y avalado por el Gobierno de España, la ONU y el programa Interreg Europe como Good Practice, el modelo propone un cambio estructural: pasar de políticas aisladas de bienestar a una estrategia integral que armonice la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores.

Su implementación implica un proceso de diagnóstico, planificación, auditoría externa y mejora continua, lo que permite medir el nivel real de conciliación en cada organización. Actualmente, más de 1.200 entidades en 20 países —entre ellas universidades, empresas y entidades públicas— están certificadas bajo este sistema.

En Colombia, cada vez más organizaciones se suman al movimiento, convencidas de que conciliar no es una concesión, sino una forma sostenible de hacer empresa.