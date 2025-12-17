Nuevo vuelo directo conecta Medellín con Punta Cana, uno de los destinos más buscados de 2025

La aerolínea JetSMART anunció la apertura de su nueva ruta directa Medellín–Punta Cana, una conexión internacional que comenzó a operar el 5 de diciembre y que fortalece la conectividad aérea desde Antioquia hacia uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. El inicio de operaciones se dio con un vuelo inaugural realizado en alianza con Despegar, empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, marcando un hito para el turismo internacional desde la capital antioqueña.

Esta nueva conexión responde al creciente interés de los colombianos por viajar a Punta Cana, destino que se consolida como uno de los más atractivos del exterior en 2025. De acuerdo con cifras de Despegar, en lo corrido del año 165.000 viajeros colombianos han visitado esta zona de República Dominicana, que además registra un crecimiento del 52 % en búsquedas. Actualmente, Punta Cana concentra el 90 % de los viajes desde Colombia hacia República Dominicana, superando a otros destinos tradicionales del Caribe como Cancún, Aruba y San Andrés.

Para JetSMART, la apertura del vuelo Medellín–Punta Cana hace parte de su estrategia de expansión internacional, con el objetivo de conectar a más viajeros con destinos clave del continente mediante una propuesta eficiente y accesible. La aerolínea continúa consolidándose como un actor relevante en la movilidad aérea regional, apostando por rutas directas que reducen tiempos de viaje y amplían las opciones para los pasajeros colombianos.

“Desde JetSMART estamos transformando la manera en que los colombianos acceden a destinos internacionales, conectándolos de forma más directa, eficiente y a precios muy bajos. Con tarifas desde $748.000 por trayecto, con impuestos y tasas incluidas, la ruta Medellín–Punta Cana representa una apuesta estratégica para generar nuevas oportunidades de viaje y fortalecer el rol de Colombia como un país activo en la conectividad aérea del continente”, aseguró Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.

Por su parte, Despegar explicó que el crecimiento sostenido de Punta Cana se debe, en gran medida, a la facilidad de planear el viaje. Factores como la entrada sin visa para los colombianos, la amplia oferta de hoteles all inclusive y la solidez de los paquetes turísticos, que hoy representan cerca del 70 % de las búsquedas hacia el destino, han impulsado su posicionamiento entre los viajeros nacionales.

“El interés por Punta Cana es cada vez mayor y desde Despegar estamos comprometidos en ofrecer un viaje completo, conectado y accesible. Actualmente contamos con más de 500 alojamientos en la zona, más de 200 actividades disponibles y una oferta integral de paquetes, lo que permite a los colombianos armar el viaje que desean según sus preferencias”, afirmó Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

En Medellín, la preferencia por este destino también muestra una tendencia al alza. Durante 2025, más de 11.600 viajeros antioqueños han volado hacia Punta Cana, lo que representa el 13 % del total nacional, mientras que las búsquedas desde la capital paisa aumentaron un 28 % frente a 2024.

Dentro de la oferta turística se destacan hoteles todo incluido como RIU República, Impressive Punta Cana y Bahía Príncipe Grand Punta Cana, así como experiencias como tours a Isla Saona, recorridos en buggies, visitas a Santo Domingo y espectáculos emblemáticos como Coco Bongo, consolidando a Punta Cana como uno de los destinos preferidos del Caribe para los colombianos.