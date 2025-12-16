Moda en Colombia proyecta un crecimiento del 11 % al cierre de 2025, con el ecommerce liderando el comportamiento del sector

La venta de artículos de moda a través de canales digitales se consolidó en 2025 como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del comercio electrónico colombiano, impulsada por la adopción de nuevas tecnologías, la profesionalización de las marcas y un consumidor cada vez más exigente y digitalizado. Este crecimiento se da en un contexto positivo para toda la industria de la moda, que mantiene una tendencia al alza tanto en ventas físicas como virtuales.

De acuerdo con proyecciones de Inexmoda, el mercado total de la moda en Colombia —que incluye ventas presenciales y digitales— superará los $10 billones de pesos durante el último trimestre del año, lo que representa un crecimiento del 8,2 % frente a 2024. Con este desempeño, el sector cerraría 2025 con un incremento anual cercano al 11 %, reafirmando su importancia dentro de la economía nacional.

En el caso específico de los canales digitales, la comercialización de moda registró un crecimiento estimado entre el 18 % y el 22 % durante el año, según explicó David Rojas, experto del clúster Fashion E-Commerce, organización que lidera el enfoque educativo y operativo del sector en el país. Actualmente, las ventas online representan cerca del 28 % del total del mercado de la moda, consolidándose como el segundo canal de mayor relevancia, solo por debajo del retail físico.

Ventas digitales, inteligencia artificial y consumo móvil: así se transformó la moda en Colombia en 2025

Rojas atribuye este crecimiento sostenido a tres factores clave. El primero es la aceleración del Mobile Commerce, que se posicionó como el principal canal de compra, especialmente entre consumidores jóvenes. El segundo es la expansión de los marketplaces, que funcionaron como una vitrina estratégica para las marcas colombianas, ampliando su alcance a nivel nacional e internacional. El tercer factor es la adopción de tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y la personalización, herramientas que optimizaron los procesos internos y mejoraron significativamente la experiencia del cliente.

“En 2025, el ecommerce de moda en Colombia se convirtió en un pilar estratégico para la competitividad del país. La industria está más profesionalizada, colaborativa y conectada con un consumidor que prefiere compras más informadas, rápidas y personalizadas. En Fashion E-Commerce acompañamos a más de 160 marcas, que lograron crecimientos en ventas de entre 25 % y 90 %, dependiendo de su nivel de madurez digital”, señaló el experto.

El comportamiento del mercado también reflejó cambios importantes en las prioridades de los compradores. Se evidenció una mayor sensibilidad frente a la experiencia de usuario, los tiempos de carga de las plataformas, las facilidades de pago y las opciones de entrega rápida, con seguimiento en tiempo real y políticas de cambio simplificadas. Asimismo, creció la preferencia por marcas locales y se fortaleció el modelo de ‘try & trust’, donde las decisiones de compra se basan en reseñas, fotos reales y transparencia por parte de las marcas.

En cuanto a los segmentos con mayor dinamismo, Rojas destacó en primer lugar la ropa casual femenina, impulsada por la alta frecuencia de lanzamientos. Le siguen el calzado de producción nacional, los accesorios y la joyería, beneficiados por el auge del social commerce. Además, categorías como el lujo accesible y la moda sostenible continúan ganando terreno, especialmente entre las audiencias más jóvenes.