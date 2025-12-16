El universo creativo de Karl Lagerfeld llega a Bogotá

La casa de moda KARL LAGERFELD inauguró oficialmente su primera boutique en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en su estrategia de crecimiento en América Latina. La tienda abrió sus puertas en el Centro Comercial Gran Estación II, un punto clave del retail de moda en la capital colombiana, rodeado de una oferta que combina marcas locales e internacionales.

El espacio se inspiró en la oficina y el hogar personal de Karl Lagerfeld, integrando materiales como mármol, cromo y latón, junto con bocetos enmarcados que evocaron el proceso creativo del diseñador. Los suelos de parquet, inspirados en la arquitectura tradicional francesa presente en la maison de KARL LAGERFELD en París, reforzaron la conexión con el ADN europeo de la marca.

Tras su apertura, la boutique presentó las últimas colecciones de la firma, incluyendo propuestas de moda femenina y masculina, además de zapatos y accesorios. Las piezas mantuvieron el equilibrio característico entre el chic parisino clásico y una actitud contemporánea y rock-chic, una fusión que definió la identidad estética de la marca. La icónica paleta en blanco y negro dominó tanto el espacio como las colecciones, aportando un sello vanguardista y atemporal.