Del asfalto a la estética: las gafas inspiradas en motos clásicas que marcan tendencia

Desde sus orígenes, el motociclismo ha sido una expresión cultural que va mucho más allá de la mecánica y la velocidad. Música, moda, cine y actitud han construido una estética propia que, década tras década, ha definido la identidad de los riders. En especial, los años setenta marcaron un punto de inflexión: una era dominada por rebeldía, rock, libertad y una imagen que aún hoy sigue influyendo en el diseño contemporáneo sobre dos ruedas.

Es precisamente ese legado el que inspira el lanzamiento de Royal Enfield × VALLON Moto Aviators, una colección lifestyle edición Classic que rinde homenaje al ADN estético y cultural de las motocicletas Classic 350, Goan Classic y Classic 650. La colección fue presentada oficialmente durante Motoverse 2025, el encuentro anual de Royal Enfield que celebra la comunidad rider, la convergencia de subculturas y la pasión por el motociclismo.

Inspiración setentera con visión contemporánea

Inspirados en las inconfundibles siluetas de los años setenta —una década marcada por rockstars, rebeldes y espíritus libres—, los Moto Aviators reinterpretan el imaginario retro desde una mirada actual. El resultado es una propuesta que equilibra nostalgia, diseño clásico y desempeño de última generación, pensada para motociclistas que buscan estilo sin renunciar a la seguridad ni a la funcionalidad.

Estética vintage, desempeño actual

Aunque la colección evoca el espíritu crudo y auténtico de los 70, los Moto Aviators están diseñados para responder a las exigencias del motociclismo moderno. Cada par está fabricado con armazones ultraligeros de TR90® Grilamid, con un peso aproximado de 29 gramos, e incorpora lentes certificados bajo la norma ANSI Z87.1, que garantizan claridad visual, resistencia y protección en todo tipo de recorridos, desde trayectos urbanos hasta escapadas nocturnas.

Según Mohit Dhar Jayal, Chief Brand Officer de Royal Enfield, esta colaboración conecta directamente con la historia cultural del motociclismo:

“Los años setenta no solo influyeron en el diseño de las motocicletas, también definieron una actitud, una forma de vestir y el equipo que elegían los riders. Los aviadores fueron uno de los símbolos más icónicos de esa época. Junto con VALLON, traemos esa sensibilidad retro al presente, reinterpretada como eyewear de alto desempeño para los motociclistas de hoy”.

Tres tonos, un mismo espíritu clásico

La colección se presenta en tres ediciones, cada una inspirada en un modelo Classic y en una actitud rider distinta:

Classic 350 – “Stay True” (Verde / Carey oscuro)

Una silueta clásica reinterpretada para el rider moderno. El armazón en tono carey se combina con lentes verdes GR-15, un emblema cromado y detalles que rinden homenaje al legado “Made Like A Gun”.

Classic 650 – “Stay Pure” (Negro / Humo)

Diseñada para quienes viven el motociclismo en su estado más puro. Su armazón negro audaz y lentes tono humo transmiten precisión, seguridad y carácter, reflejando fuerza y presencia.

Goan Classic – “Stay Wild” (Amarillo / Carey oscuro)

Pensada para espíritus libres y viajeros del atardecer. Incorpora lentes amarillos NR-76 NightRider, optimizados para condiciones de poca luz, con un guiño tropical que celebra la exuberancia estética de los años setenta.

Cada par de Moto Aviators se entrega con un estuche de piel, paño de microfibra y caja de colección, todo presentado en un empaque libre de plástico, reflejando el compromiso compartido con el diseño responsable y la artesanía consciente.