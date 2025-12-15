La Feria EVA llega con marcas, visiones nuevas, y presupuestos para todos para esta Navidad

¿Un choker de esmeraldas increíble, un bolso de pantera, un case para el celular, cepillos de dientes amigables u fragancias para el hogar? Sí, vale, que eso se encuentra en todas las ferias de emprendimiento que existen en el país.

Pero en el caso de EVA, en el parque de la 93 y con dos lugares cercanos adicionales, hay una curaduría excepcional. Desde emprendimientos jóvenes con manufacturas de primerísima calidad, hasta marcas amadas y conocidas, como Maglione, de la boyacense Laura Pérez, o A Modo Mío, de Francesca Sessana.

Incluso, las piezas que escoge Eleonora Morales también están allí. Y por supuesto, el arte popular de marcas como Bogotá Chirriada, que hablan de la cultura popular en Colombia, está, a precios excelentes.

Así, la feria, que vuelve del 17 al 21 de diciembre en su Edición de Navidad, vuelve a poner a la 93 como foco de ocio, entretenimiento y compras. En el Pabellón 94 hay marcas de perfumería de autor, joyería artesanal (como Sample Joyas), y se complementa con EVA Home & Decor, un pabellón de 900 m² dedicado a diseño y propuestas creativas para el hogar. Y por supuesto, aparte de las propuestas locales de gastronomía (no deje de comer tacos, o salchicha alemana), también encontrará el “Christmas Table Market” un espacio en el que el público encontrará marcas de producto terminado de gastronomía perfectas para regalar y enriquecer la experiencia en la mesa navideña (mermeladas, especias, vinos, etc).

¿De cuántas marcas puede disfrutar en EVA?

Aproximadamente más de 520 marcas que rotan durante dos fechas. Esto, en medio de una inspiración basada en los inviernos europeos, donde hay pabellones decorados en este estilo, en medio de actividades culturales.

Ahora, aparte de las marcas mencionadas, también puede hallar marcas queridas como Alanna, Bethel Minimal, Islote Blanco y Not a Uniform en joyería; Fenomena, Tafleur, Senda y Salv Área en accesorios; Anca Ravelo, Pisos, Roszuar; Lataffa, Quinto Elemento, NNT Lab y Atenea en bienestar; y en Home & Decor, MSC Design, Kamuchy, Selvaggio, La Cuchillería y Konker, entre otras. Asimismo, hay un pop-up sensorial de TOUS, creado para celebrar los 40 años del icónico Oso, activación presente solo en cinco países.

También hay empaque gratuito de regalos con Coordinadora, photobooth navideño con Cafam, un salón pedagógico de Curaprox, experiencias tecnológicas con BYD, y barras festivas de Maestro Dobel y JP Chenet.

Igualmente, en la casita EVA se encuentra una chocolatería inspirada en los mercados de invierno europeos, acompañada de una selección exclusiva de merch oficial de EVA, diseñado especialmente para esta edición.

EVA reafirma su propósito de impulsar y visibilizar el talento colombiano, creando un puente real entre emprendedores y sus públicos. Según Ana María Gómez, fundadora de la feria, esta edición fue diseñada como un escenario mágico donde las personas puedan descubrir piezas únicas, elegir regalos con significado y conectar con la creatividad del país.

De este modo, EVA se consolida como un espacio que convierte la Navidad en una oportunidad de crecimiento para los emprendedores y en una celebración del talento colombiano.

Igualmente, cuenta con el respaldo de importantes aliados como Cafam Droguerías, Coordinadora, Curaprox, L’Oréal, Savvy, Zephir, Bancolombia, BYD, Tous, Maestro Dobel, JP Chenet, Bold, Redeban, Pepe Ganga Toys, L’Occitane, Cuisinart, Ninja/ Shark e Hindú, además apoya proyectos sociales y fundaciones, en esta edición se trata de Misión Nutrición y la Fundación INTI.

El ingreso a EVA es libre, EVA es Pet friendly, para el disfrute de todos los miembros de la familia.

Horarios EVA Christmas Edition

17 al 21 de diciembre

Miércoles, jueves y domingos de 10:00 AM a 8 :00 PM

Viernes y sábados de 10:00 AM a 9:00 PM