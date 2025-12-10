La moda como catarsis: Exuvia París, la colección que nace de cicatrices y renacimientos

La moda contemporánea encuentra un nuevo capítulo con Exuvia París, la colección cápsula con la que Zcapitta introduce su universo estético: un minimalismo sensual, arquitectónico y profundamente emocional. Este pre lanzamiento —concebido entre París y Madrid y diseñado íntegramente en atelier— marca el debut oficial de la marca el pasado 18 de noviembre de 2025.

Creada por Claudia Rosado, empresaria de moda y directora creativa, Exuvia París propone piezas que funcionan como una segunda piel, explorando la tensión entre fragilidad y fortaleza, entre lo que se muestra y lo que se intuye. Se trata de prendas que no solo visten, sino que relatan procesos internos: liberaciones, renacimientos y nuevas formas de habitar el cuerpo.

Exuvia París: cuando la piel se convierte en arquitectura emocional

La colección toma su nombre del proceso natural en el que una piel se desprende para revelar otra nueva. Bajo esa metáfora, Zcapitta construye un discurso visual inspirado en la alta costura parisina, integrando savoir faire tradicional con una lectura contemporánea y sensorial.

Los materiales —mesh translúcido, crepé, encaje y técnicas de corsetería y plisado artesanal— envuelven el cuerpo como una coraza delicada. Nada es accesorio: cada pliegue sigue la anatomía, cada corte libera y cada transparencia evoca una sensualidad íntima y minimalista.

Rosado lo resume así: “No diseño ropa; diseño pieles nuevas para mujeres que están atravesando una liberación. Exuvia es un ritual, un renacimiento”.

El ADN de Zcapitta: sensualidad contenida, estructura y libertad

Esta primera colección establece la vocación estética de la marca:

Prendas arquitectónicas que sostienen sin oprimir.

que sostienen sin oprimir. Texturas suaves y envolventes que acompañan el movimiento natural del cuerpo.

que acompañan el movimiento natural del cuerpo. Cortes estratégicos que revelan lo justo, sin caer en lo evidente.

que revelan lo justo, sin caer en lo evidente. Una narrativa emocional que convierte cada pieza en un gesto íntimo y poderoso.

La colección no busca impresionar desde la ostentación; apuesta por un lujo silencioso, consciente y profundamente conectado con la historia personal de quien lo lleva.



