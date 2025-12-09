El futuro laboral no espera: fórmese hoy en UNIMINUTO para los empleos de 2030.

La ciberseguridad y las habilidades STEM dejaron de ser diferenciales para convertirse en requisitos del mercado actual. Pensando en esas nuevas exigencias, UNIMINUTO fortalece su oferta con programas como Ingeniería en Ciencia de Datos e IA, la Especialización en Ciberseguridad y la Maestría en Educación STEM; rutas diseñadas para formar a los profesionales que liderarán los próximos años.

Y porque la educación transforma vidas, este es el mejor momento para avanzar. Matricúlese antes del 20 de diciembre y reciba el bono navideño para iniciar su camino hacia ese futuro que ya está tomando forma.