Ecosistema “wellness” impulsa el empleo juvenil en Colombia

En un mercado laboral marcado por profundas brechas generacionales, el desempleo juvenil continúa siendo uno de los mayores desafíos en Colombia. Las cifras del DANE revelan que esta población enfrenta una tasa del 14,8%, casi el doble del promedio nacional (8,6%). En medio de este panorama, un ecosistema wellness creado en Medellín decidió trascender su modelo de negocio tradicional para generar un impacto real en empleabilidad y movilidad social. Se trata de Action Black, una multinacional de bienestar y entrenamiento funcional que, desde su nacimiento, ha utilizado el fitness como vehículo para abrir oportunidades laborales dentro y fuera del país.

La compañía, que hoy suma presencia en seis países, ha logrado impactar a más de 5.000 personas de forma directa e indirecta, de las cuales 1.000 integran actualmente su equipo. Sin embargo, la empresa anticipa que esto es apenas el inicio de lo que denomina una “revolución del talento”, pues proyecta aumentar esta cifra en un 50% para 2026, gracias a su acelerado crecimiento y a la apertura de nuevas sedes.

Action Black avanza en su plan internacional con 47 centros y más de 1.000 empleados

Este dinamismo ocurre en un contexto global favorable. El sector de health and fitness atraviesa un ciclo de transformación y expansión sostenida. Un informe de Future Market Insights estima que la industria pasará de US$136.200 millones en 2025 a US$328.300 millones en 2035, con un crecimiento anual del 9,2%. En este entorno competitivo, la multinacional ha demostrado una fuerte capacidad de expansión, con 47 sedes en operación y 41 en preventa en ciudades como Nueva York, Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Río de Janeiro, Cali, Medellín y Bogotá.

Uno de los pilares del modelo es la promoción interna, un mecanismo que garantiza que quienes ingresan puedan ascender dentro de la organización. Según su CEO, Wilder Zapata, cada vez que la empresa abre un nuevo país o club, prioriza el talento colombiano, enviando equipos de operación, entrenadores líderes y gerentes de preventas para instalar y consolidar cada sede. Esta estrategia ha permitido que profesionales formados en Colombia lideren procesos en mercados internacionales.

La compañía también ha enfocado sus esfuerzos en la creación de oportunidades laborales para jóvenes provenientes de barrios en riesgo en Medellín. A través de formación técnica, empleos formales y movilidad internacional, muchos entrenadores y colaboradores han logrado transformar sus proyectos de vida, llegando incluso a trabajar en ciudades como Nueva York o Madrid. La empresa destaca que su fuerza laboral está conformada mayoritariamente por personas entre 18 y 35 años, lo que convierte a Action Black en un actor clave en la lucha contra el desempleo juvenil.

En coherencia con su ritmo de crecimiento, Action Black duplicó este año su número de colaboradores, impulsado por la apertura de más de 30 sedes, cada una con un promedio de 10 empleos adicionales. La diversidad también se ha consolidado como un valor diferencial: el 40% de su plantilla son mujeres, y su junta directiva tiene mayoría femenina, destacándose en una industria donde los cargos directivos suelen estar dominados por hombres.

De cara a 2026, la compañía planea sostener un crecimiento de doble dígito y consolidar su ecosistema de marcas satélite, ampliando su presencia internacional y generando más espacios para el empleo, la formación y la inclusión.