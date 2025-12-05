Etna, una sandalia que une innovación, moda y conciencia ambiental

La marca francesa-brasileña VEJA llega a Colombia con un lanzamiento clave en su evolución: Etna, su primera sandalia, una pieza pensada para el uso cotidiano que fusiona estilo, funcionalidad y compromiso socioambiental.

Una sandalia inspirada en la fuerza natural del volcán Etna

Etna toma su nombre del volcán siciliano, simbolizando una dualidad que guía el diseño: fuerza y serenidad. Esta inspiración se traduce en una sandalia capaz de adaptarse al ritmo dinámico de la ciudad sin perder comodidad en escenarios al aire libre. Moderna, consciente y funcional, se integra con naturalidad al guardarropa diario, reafirmando la visión de VEJA y el enfoque curado de Malva.

Materiales responsables:

La sostenibilidad vuelve a ser protagonista. Etna incorpora una serie de materiales de origen responsable que elevan su rendimiento:

• Suela gruesa y ligera: Compuesta con 40% de caucho amazónico y 10% de caucho reciclado, ofrece agarre y estabilidad en distintas superficies.

• Plantilla de E.V.A. verde a base de caña de azúcar: Flexible y cómoda, combina 56% de materiales biológicos con 17% reciclados, reforzando la filosofía ecoinnovadora de VEJA.

• Correas en cuero O.T. (Organic Traced): Garantizan trazabilidad total, un acabado premium y un ajuste personalizado gracias a dos correas con velcro y cuatro cruces bordadas.

• Gamuza responsable: Proviene de granjas de Río Grande do Sul y se curte en Brasil bajo estrictos criterios ambientales, evitando químicos peligrosos o prohibidos. Los tintes utilizados cumplen regulaciones que aseguran protección incluso bajo lluvias ligeras.

Cada par se fabrica íntegramente en Brasil, continuando una cadena ética que se ha construido por dos décadas, apoyando comunidades locales y procesos sostenibles.



