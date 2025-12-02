Estilo de Vida

Viajes con propósito: la tendencia que transformará la forma de viajar en 2026

Viajar ya no se trata solo de conocer destinos, sino de encontrar sentido.

Piscina Termales Hacienda Orosi
Por Luisa Toquica

El turismo mundial atraviesa una transformación profunda: hoy, los viajeros buscan algo más que cubrir kilómetros o llenar itinerarios. La nueva tendencia para 2026 es viajar con propósito, un enfoque que combina calma, introspección y experiencias significativas.

Este tipo de viaje trasciende lo geográfico. Su valor principal está en la conexión con la naturaleza, el bienestar emocional, el aprendizaje de culturas locales y el desarrollo personal del viajero.

Preferencias del viajero colombiano: naturaleza, bienestar y autenticidad

Según el más reciente Reporte de Caracterización General del Mercado – Colombia del Instituto Costarricense de Turismo, los intereses del viajero colombiano están cambiando y se alinean con experiencias más humanas, sostenibles y transformadoras.

En 2024, las actividades más buscadas fueron:

  • Sol y playa: 71,4 %
  • Gastronomía local: 65,3 %
  • Observación de flora y fauna: 40,8 %

A estas se suma un crecimiento notable en experiencias que despiertan un sentido más profundo:

  • Visita a volcanes: 42,9 %, una de las actividades de mayor aumento respecto a 2023.
  • Recorridos culturales que permiten interactuar con comunidades y aprender de su cotidianidad.

Estas cifras demuestran que el turista colombiano ya no busca únicamente entretenimiento, sino vivencias que ofrezcan calma, conexión genuina con el entorno y un propósito claro durante cada viaje.

En este contexto, Costa Rica emerge como uno de los destinos más coherentes para este nuevo tipo de viajero. Su compromiso con la conservación y el turismo sostenible refleja exactamente lo que el turista de 2026 está buscando.

Con solo el 0,03 % de la superficie terrestre del planeta, Costa Rica alberga:

  • El 6,5 % de la biodiversidad mundial,
  • Más del 25 % de su territorio protegido,
  • 153 áreas silvestres que resguardan ecosistemas únicos.

Su riqueza natural y su filosofía “Pura Vida” convierten al país en un escenario ideal para quienes desean un viaje significativo.

Heilyn James, líder de los mercados de México y Sudamérica del Instituto Costarricense de Turismo, asegura:

“Costa Rica no ofrece simplemente un lugar para visitar, brinda un espacio para descubrir un ‘por qué’. Su abundante naturaleza, la calidez de sus comunidades y su filosofía ‘Pura Vida’ invitan al viajero a conectar con lo esencial, reflexionar sobre su propósito y aportar al entorno”.

Las tres dimensiones de un viaje con propósito

El concepto se sostiene en tres pilares fundamentales:

1. Conexión con la naturaleza

Entornos verdes y biodiversos aportan bienestar psicológico y físico. La presencia de bosques, ríos, volcanes y playas ayuda a reducir el estrés y mejora la sensación general de vitalidad.

2. Inmersión en comunidades locales

Interactuar con culturas auténticas, aprender oficios tradicionales y disfrutar de la gastronomía regional permite al viajero generar un impacto positivo y sentirse parte activa del lugar que visita.

3. Intención personal

Un viaje con propósito invita a pausar, reflexionar, reordenar prioridades y descubrir nuevos aspectos internos que la rutina no permite ver.

Estas dimensiones redefinen por completo la forma de viajar: ya no se trata solo de llegar a un nuevo sitio, sino de vivir una experiencia transformadora.

2026: el año para elegir viajes conscientes y sostenibles

De cara al próximo año, esta tendencia invita a los viajeros a:

  • Preferir alojamientos sostenibles,
  • Optar por rutas que protejan la biodiversidad,
  • Conocer comunidades rurales y apoyar sus economías,
  • Disfrutar de una gastronomía local responsable,
  • Priorizar actividades que fomenten el bienestar y la conexión personal.

El viaje con propósito se perfila como el camino para transformar cada desplazamiento en una experiencia auténtica, consciente y valiosa para el viajero y el entorno.

       

