Viajes con propósito: la tendencia que transformará la forma de viajar en 2026

El turismo mundial atraviesa una transformación profunda: hoy, los viajeros buscan algo más que cubrir kilómetros o llenar itinerarios. La nueva tendencia para 2026 es viajar con propósito, un enfoque que combina calma, introspección y experiencias significativas.

Este tipo de viaje trasciende lo geográfico. Su valor principal está en la conexión con la naturaleza, el bienestar emocional, el aprendizaje de culturas locales y el desarrollo personal del viajero.

Preferencias del viajero colombiano: naturaleza, bienestar y autenticidad

Según el más reciente Reporte de Caracterización General del Mercado – Colombia del Instituto Costarricense de Turismo, los intereses del viajero colombiano están cambiando y se alinean con experiencias más humanas, sostenibles y transformadoras.

En 2024, las actividades más buscadas fueron:

Sol y playa: 71,4 %

71,4 % Gastronomía local: 65,3 %

65,3 % Observación de flora y fauna: 40,8 %

A estas se suma un crecimiento notable en experiencias que despiertan un sentido más profundo:

Visita a volcanes: 42,9 %, una de las actividades de mayor aumento respecto a 2023.

42,9 %, una de las actividades de mayor aumento respecto a 2023. Recorridos culturales que permiten interactuar con comunidades y aprender de su cotidianidad.

Estas cifras demuestran que el turista colombiano ya no busca únicamente entretenimiento, sino vivencias que ofrezcan calma, conexión genuina con el entorno y un propósito claro durante cada viaje.

En este contexto, Costa Rica emerge como uno de los destinos más coherentes para este nuevo tipo de viajero. Su compromiso con la conservación y el turismo sostenible refleja exactamente lo que el turista de 2026 está buscando.

Con solo el 0,03 % de la superficie terrestre del planeta, Costa Rica alberga:

El 6,5 % de la biodiversidad mundial ,

, Más del 25 % de su territorio protegido ,

, 153 áreas silvestres que resguardan ecosistemas únicos.

Su riqueza natural y su filosofía “Pura Vida” convierten al país en un escenario ideal para quienes desean un viaje significativo.

Heilyn James, líder de los mercados de México y Sudamérica del Instituto Costarricense de Turismo, asegura:

“Costa Rica no ofrece simplemente un lugar para visitar, brinda un espacio para descubrir un ‘por qué’. Su abundante naturaleza, la calidez de sus comunidades y su filosofía ‘Pura Vida’ invitan al viajero a conectar con lo esencial, reflexionar sobre su propósito y aportar al entorno”.

Las tres dimensiones de un viaje con propósito

El concepto se sostiene en tres pilares fundamentales:

1. Conexión con la naturaleza

Entornos verdes y biodiversos aportan bienestar psicológico y físico. La presencia de bosques, ríos, volcanes y playas ayuda a reducir el estrés y mejora la sensación general de vitalidad.

2. Inmersión en comunidades locales

Interactuar con culturas auténticas, aprender oficios tradicionales y disfrutar de la gastronomía regional permite al viajero generar un impacto positivo y sentirse parte activa del lugar que visita.

3. Intención personal

Un viaje con propósito invita a pausar, reflexionar, reordenar prioridades y descubrir nuevos aspectos internos que la rutina no permite ver.

Estas dimensiones redefinen por completo la forma de viajar: ya no se trata solo de llegar a un nuevo sitio, sino de vivir una experiencia transformadora.

2026: el año para elegir viajes conscientes y sostenibles

De cara al próximo año, esta tendencia invita a los viajeros a:

Preferir alojamientos sostenibles ,

, Optar por rutas que protejan la biodiversidad ,

, Conocer comunidades rurales y apoyar sus economías,

y apoyar sus economías, Disfrutar de una gastronomía local responsable,

Priorizar actividades que fomenten el bienestar y la conexión personal.

El viaje con propósito se perfila como el camino para transformar cada desplazamiento en una experiencia auténtica, consciente y valiosa para el viajero y el entorno.