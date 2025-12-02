Qué compran los colombianos en Navidad: ropa, gafas y perfumes dominan el mercado

La Navidad sigue siendo el motor comercial más poderoso para el sector moda y lujo en Colombia. Según cifras del ecosistema de marcas premium SBQ, diciembre concentra un volumen de ventas equivalente a todo un trimestre anual, con una demanda que triplica el comportamiento habitual del mercado. Esta tendencia se alinea con el análisis de Fenalco, que confirma que el 36 % de los colombianos destina más de $800.000 a la compra de obsequios para esta época.

Un ticket promedio que supera el millón de pesos en moda de lujo

Si bien el gasto general de los consumidores aumenta durante diciembre, el segmento de moda y accesorios premium registra un crecimiento aún mayor. En tiendas especializadas, el ticket promedio alcanza $1 millón, impulsado principalmente por los hombres, quienes representan el 60 % de la inversión total en regalos navideños. En contraste, las mujeres compran más unidades, motivadas por los descuentos de temporada y la ampliación del portafolio disponible.

Gafas y perfumes: las estrellas del lujo para regalar

De acuerdo con Sebastián Barrientos, CEO del multimarca SBQ, el consumidor colombiano actual no busca únicamente indumentaria, sino objetos con funcionalidad, significado y un valor emocional claro.

“Para esta Navidad, dos productos se consolidan como tendencias premium: las gafas de sol, un accesorio esencial para la temporada de viajes y con nuevas colecciones de marcas como Prada, Miu Miu, Ray-Ban y Oakley; y los perfumes, un obsequio íntimo y altamente personalizado que proyecta identidad”, explica Barrientos.

Los consumidores privilegian artículos que complementen estilo, practicidad y un componente aspiracional, lo que fortalece la categoría de accesorios y perfumería como protagonistas del fin de año.

La ropa sigue liderando: tradición y deseo de renovar la imagen

Pese al auge de los accesorios, la ropa continúa dominando las transacciones, representando cerca del 60 % del total de compras, según SBQ. Esto se explica por una tradición profundamente arraigada: estrenar en diciembre, así como por el interés de los colombianos en proyectar una imagen renovada para las festividades, reuniones familiares y eventos sociales.

¿Cuándo compran los colombianos? Entre el 21 y el 24 se vive el mayor pico

Fenalco señala que el 32 % de las personas prefiere comprar durante las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, la realidad del mercado muestra que el consumo masivo se concentra en la recta final:

se registra la mayor actividad comercial. Entre el 21 y el 24 ocurre el pico más alto de ventas.

Eventos como Black Friday y los Madrugones sirven como impulso inicial, especialmente para un nicho de “cazadores de ofertas” que adelantan compras estratégicas antes de la congestión navideña.

Nueva generación, nuevo consumo: las redes sociales impulsan la compra de lujo

El informe de SBQ también evidencia que la moda de lujo es hoy el principal motor del gasto de fin de año, sostenido por una intención de compra que se mantiene estable pese a variaciones en el ticket promedio. Esta tendencia está directamente influenciada por las nuevas generaciones, que consumen moda con mayor frecuencia y se inspiran en tiempo real en las tendencias globales difundidas por redes sociales, generando un comportamiento de compra más dinámico y aspiracional.