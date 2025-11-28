Un show de drones marcó el arranque del Mundial 2026 en Bogotá y usted podría ser invitado a la Copa

Bogotá fue escenario de un espectáculo de drones en la Carrera 30, con el que se inauguró una iniciativa que busca vincular a los colombianos con el Mundial de la FIFA 2026. El evento marcó el arranque de VAMOS, campaña que pretende llevar a 480 personas a vivir la experiencia del torneo internacional, en alianza con Visa, uno de los patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo, y el Banco de Bogotá.

La propuesta, denominada Acumula Goles, se presenta como un mecanismo para que los usuarios de tarjetas de crédito y débito Visa del Banco de Bogotá participen automáticamente en sorteos que les permitirán acceder a viajes y experiencias relacionadas con el Mundial. Cada compra realizada entre el 18 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 se convierte en un “gol” que incrementa las posibilidades de ser seleccionado. Los ganadores serán anunciados a través de los canales oficiales de la entidad.

Más allá del componente lúdico, la campaña se inscribe en un contexto económico en el que la Copa Mundial de la FIFA es vista como un motor de consumo y dinamismo comercial. “El torneo impulsa sectores productivos y genera oportunidades para empresarios y consumidores”, señaló Rafael Arango, vicepresidente de Banca Empresas del Banco de Bogotá, al destacar la importancia de acompañar a los negocios en este escenario de mayor demanda.

La iniciativa también refleja la estrategia de instituciones financieras de vincular sus servicios con eventos de alto impacto cultural y deportivo, buscando fortalecer la relación con sus clientes y proyectar una imagen de cercanía. En palabras de Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, el objetivo es que las compras cotidianas se conviertan en oportunidades para acceder a experiencias únicas.

Con Acumula Goles, la entidad plantea un puente entre la pasión por el fútbol y la vida económica del país, en un momento en que Colombia se prepara para ser parte de la fiesta mundialista. El reto será que estas acciones trasciendan lo promocional y logren consolidarse como espacios de participación y orgullo nacional.