Ingredientes naturales y ciencia: la nueva era del cuidado de la piel y el cabello

El cuidado de la piel y el cabello vive uno de sus mejores momentos en Colombia. Actualmente, el 74 % de los hogares colombianos consume productos de belleza y cuidado personal al menos una vez al año, según datos de Kantar. A esto se suma que, de acuerdo con la ANDI, el sector registró en 2023 un crecimiento del 11,8 % en ventas, consolidándose como uno de los más dinámicos de la industria nacional.

Este auge ha estado impulsado por una tendencia clara: los consumidores prefieren cada vez más productos naturales, sostenibles y respaldados por la ciencia, tal como lo destaca el Informe Económico de la Industria de Belleza y Cuidado Personal en Colombia de la Cámara de Comercio de Cali.

La levadura: el ingrediente estrella de la biotecnología cosmética

En este escenario, un ingrediente tradicionalmente asociado a la panadería y las bebidas fermentadas ha ganado protagonismo en el mundo de la cosmética: la levadura.

Gracias a la biofermentación, un proceso biotecnológico en el que microorganismos transforman materias primas naturales en compuestos de alto valor, la levadura se ha convertido en una de las mayores promesas del cuidado de la piel y el cabello.

Según José Villarreal, director de la división de Biotecnología de Levapan, esta tecnología potencia las propiedades de los ingredientes, mejora su absorción y permite obtener activos altamente puros, biodisponibles y respetuosos con el medio ambiente, sin alterar su origen natural.

Beneficios de la levadura para la piel y el cabello

El uso de levadura en cosmética ofrece múltiples beneficios respaldados por la ciencia:

1. Ayuda a reducir las arrugas

La levadura estimula la producción natural de colágeno, favoreciendo la regeneración de la piel y disminuyendo la apariencia de líneas de expresión.

2. Mejora la elasticidad de la piel

Su capacidad humectante fortalece la firmeza y flexibilidad cutánea, ayudando a prevenir los signos visibles del envejecimiento.

3. Contribuye a disminuir manchas

Cuando se combina con extracto de fruto de café colombiano, aporta vitaminas y antioxidantes que ayudan a unificar el tono de la piel, reducir hiperpigmentaciones y aportar luminosidad.

4. Fortalece el cabello y previene su caída

En el cuero cabelludo, los activos derivados de la levadura ayudan a regular los niveles de testosterona, uno de los factores asociados a la caída capilar masculina, favoreciendo un crecimiento más fuerte y saludable.