La joyería colombiana se reinventa: un nuevo ecosistema digital impulsa a miles de emprendedores en Navidad

Ante el acelerado aumento del consumo digital durante la temporada decembrina —que según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico crece en un 21 %—, más de 25.000 emprendedores de joyería en Colombia ya se encuentran en preparación para responder a la alta demanda de Navidad y fortalecer sus canales digitales. Este periodo, considerado uno de los más dinámicos del comercio, representa una oportunidad clave para los negocios del sector, especialmente para aquellos que buscan consolidarse en el comercio electrónico. Sin embargo, gran parte de estos joyeros continúa operando bajo esquemas tradicionales, sin formalización ni acceso a herramientas tecnológicas, lo que limita su competitividad y su capacidad para aprovechar las tendencias actuales de mercado.

Ante este panorama, surgió en el país un ecosistema colaborativo orientado a modernizar la industria y a impulsar un crecimiento que, de acuerdo con proyecciones de IMARC Group, podría alcanzar un 4,9 % hacia finales de 2025. Este modelo integral fue diseñado para cerrar brechas digitales, fortalecer las habilidades empresariales y abrir nuevas oportunidades comerciales para joyerías, distribuidores y emprendedores emergentes.

Más brillo en el comercio digital: iniciativa nacional acelera la modernización de 25.000 joyeros para el fin de año

La iniciativa está liderada por Oro Colombia, que implementó un esquema pionero para acelerar la digitalización del sector joyero. El programa combina formación empresarial, acompañamiento técnico y acceso a plataformas virtuales de venta, permitiendo que más de 1.000 negocios hayan logrado fortalecer su gestión, aumentar su alcance y consolidar su presencia en el entorno digital. La estrategia ha demostrado ser especialmente efectiva en épocas de alta demanda, donde la competencia por la atención del consumidor es mayor y la visibilidad en línea se convierte en un factor determinante.

David Londoño, CEO de la compañía, explicó que la necesidad de conectar a los joyeros con las dinámicas del comercio digital los motivó a crear un ecosistema que acompañara la transformación tecnológica del sector. Cada emprendedor accede a una plataforma digital personalizada, que incluye su propia página web, integrada al ecosistema y alimentada con más de 800 referencias actualizadas según las últimas tendencias internacionales de joyería. Este recurso permite a los participantes ampliar su oferta, modernizar su catálogo y llegar a públicos más amplios, incluso más allá de sus ciudades o regiones de origen.

El modelo también se apoya en un proceso constante de mentorías, asesorías y acompañamiento estratégico. “Buscamos formar empresarios con propósito, capaces de construir marcas sólidas, rentables y coherentes con su visión de vida. Por eso, además de herramientas comerciales, ofrecemos formación profesional y también de desarrollo personal, para que cada participante pueda crecer como empresario y como individuo”, afirmó Londoño. Esta filosofía responde a las nuevas tendencias del emprendimiento, que integran el bienestar y la conciencia como elementos claves en la toma de decisiones empresariales.

El programa formativo se fundamenta en el método de las Tres E: elevar la conciencia, estructurar la empresa y escalar las ventas. A través de tres cursos, los emprendedores avanzan desde el desarrollo personal hasta la consolidación de una empresa sostenible. El primer módulo, Conciencia, aborda las ocho áreas del bienestar humano y su relación con la toma de decisiones empresariales. El segundo, Estructura Empresarial, ofrece herramientas para organizar, optimizar y profesionalizar las principales áreas de gestión de un negocio joyero. El tercero, Escalar las Ventas con Libertad, brinda estrategias de marketing, ventas y comercialización para aumentar la competitividad y la presencia en el mercado nacional e internacional.

Este ecosistema se ha convertido en una oportunidad determinante para que joyeros, distribuidores y emprendedores emergentes fortalezcan sus operaciones en un periodo clave como el fin de año, cuando la necesidad de visibilidad, eficiencia y posicionamiento es mayor. Gracias a este modelo, los participantes pueden diversificar sus canales de venta, optimizar su operación, elevar su competitividad y fortalecer su presencia digital, al tiempo que acceden a formación continua y acompañamiento especializado.

En un contexto donde la transformación digital es indispensable, este esquema colaborativo se consolida como un motor para el crecimiento de la industria joyera en Colombia, proyectando un sector más moderno, preparado y competitivo frente a los desafíos del mercado global.