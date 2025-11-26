Descuentos de fin de año: viajeros podrán ahorrar hasta 25% en vacaciones en Colombia y las Américas

Con la llegada de la temporada de fin de año, aumenta el interés de los viajeros por planificar sus próximas vacaciones y asegurar experiencias memorables junto a sus seres queridos. En este momento del calendario, muchas personas comienzan a explorar destinos, comparar precios y buscar ofertas de alojamiento que les permitan disfrutar de unos días de descanso sin afectar su presupuesto. En ese contexto surge una oportunidad especialmente atractiva para quienes desean viajar dentro o fuera del país.

Se trata de The Hilton Sale, una campaña que destaca por ofrecer descuentos exclusivos en cualquier hotel de la cadena en las Américas. Esta iniciativa brinda beneficios de hasta 25% en marcas como Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton, mientras que Hilton Hotels & Resorts ofrece rebajas de hasta 20%. Una de las ventajas más llamativas de la promoción es que no exige un número mínimo de noches y permite realizar reservas con siete días de anticipación, siempre que se efectúen entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025. Las estadías reservadas podrán disfrutarse entre el 12 de noviembre de 2025 y el 6 de abril de 2026, lo que amplía las posibilidades para organizar viajes durante las fiestas, las vacaciones de inicio de año o la Semana Santa. Aplican términos y condiciones.

Ofertas de temporada: una promoción promete grandes descuentos para viajar por Colombia y las Américas

Gracias a esta propuesta, los viajeros tendrán la oportunidad de visitar destinos turísticos destacados como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá, ciudades donde la marca cuenta con espacios reconocidos por su servicio, comodidad y experiencias personalizadas. Quienes se decidan por estas ofertas podrán disfrutar de paisajes caribeños, zonas históricas, playas, gastronomía local y propuestas culturales que hacen de estos lugares opciones ideales para desconectarse y compartir momentos inolvidables.

Con The Hilton Sale, los hoteles de la cadena en Colombia buscan alinearse con las tendencias del nuevo turismo, que priorizan la combinación de gastronomía, bienestar, atención personalizada y experiencias adaptadas a cada tipo de viajero. De esta manera, la compañía ofrece alternativas atractivas para cerrar el año y comenzar el 2026 con nuevas vivencias, en entornos diseñados para el descanso y la comodidad.

Además, quienes deseen acceder a beneficios adicionales pueden unirse a Hilton Honors, el programa de fidelidad de la cadena. La inscripción es gratuita y permite disfrutar de ofertas exclusivas, acumulación de puntos y privilegios especiales. Más información y reservas en www.hilton.com.