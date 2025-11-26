Black Friday en Colombia: 5 prendas que no pueden faltar en sus compras de fin de año

Black Friday y Cyber Monday se han consolidado como dos de las fechas más esperadas por los consumidores en Colombia, especialmente para adelantar las compras de Navidad y aprovechar los grandes descuentos en categorías como moda, calzado y accesorios. Cada vez más personas optan por compras planificadas, priorizando prendas que ofrezcan calidad, durabilidad y funcionalidad, en lugar de decisiones impulsivas.

En este contexto, las prendas técnicas y versátiles se posicionan como una inversión a largo plazo. Chaquetas térmicas, impermeables, calzado especializado y accesorios resistentes se convierten en los protagonistas de la temporada, respondiendo a las necesidades tanto de la vida urbana como de las actividades al aire libre.

¿Por qué elegir prendas técnicas durante Black Friday?

La tendencia de consumo para finales de 2025 muestra un cambio claro: los compradores buscan productos que puedan usar durante todo el año, que resistan el clima variable y que se adapten a diferentes escenarios. Aprovechar los descuentos de Black Friday y Cyber Monday no solo significa ahorrar dinero, sino invertir estratégicamente en prendas que acompañen distintos momentos de la vida diaria.

Las cinco prendas infaltables para aprovechar descuentos y adelantar regalos de Navidad

1. Chaquetas térmicas livianas

Las chaquetas térmicas livianas se han convertido en un básico para climas fríos y viajes de fin de año. Modelos como Aconcagua o Hydrenalite destacan por integrar tecnologías de aislamiento avanzadas, capaces de retener el calor sin añadir volumen.

Estas fibras sintéticas de alto rendimiento mantienen su capacidad térmica incluso en condiciones húmedas, ofreciendo un equilibrio ideal entre abrigo, ligereza y comodidad. Son perfectas tanto para el uso urbano como para escapadas a destinos fríos.

2. Chaquetas impermeables ligeras

Para enfrentar los climas impredecibles, las chaquetas impermeables ligeras son una apuesta segura. Referencias como Venture 2 Jacket y Antora incorporan tecnologías de protección como DryVent™ y FUTURELIGHT™, que garantizan impermeabilidad, resistencia al viento y alta transpirabilidad.

Su diseño packable, fácil de guardar en bolsos o maletas, las convierte en una prenda esencial para el día a día, viajes cortos y desplazamientos urbanos.

3. Calzado y accesorios resistentes

El calzado técnico ha dejado de ser exclusivo de la montaña y hoy se integra perfectamente a la vida urbana. Zapatillas y botas con suelas SurfaceCTRL™ y membranas DryVent™ o Waterproof Breathable ofrecen tracción, estabilidad y resistencia al agua.

Modelos como Vectiv Enduris 3 o Berkeley IV Textile WP destacan por su combinación de rendimiento técnico y estética moderna, ideales tanto para caminatas en la naturaleza como para largas jornadas en la ciudad.

4. Prendas versátiles y funcionales

Las prendas multifunción ganan protagonismo durante esta temporada de descuentos. Las chaquetas Triclimate® ofrecen sistemas 3 en 1 que combinan capas impermeables con tecnologías DryVent™ y capas térmicas con aislamiento Heatseeker™ Eco, adaptándose a distintos niveles de frío.

Por su parte, los pantalones técnicos como Sally Pant incorporan tejidos FlashDry-XD™, que optimizan la gestión de la humedad y mejoran la resistencia al desgaste, garantizando comodidad y libertad de movimiento en diferentes actividades.

5. Accesorios y equipamiento técnico

Los accesorios son el complemento perfecto para armar un kit funcional de fin de año. Morrales y maletas con tejidos Cordura®, paneles reforzados y sistemas ergonómicos de ventilación ofrecen mayor durabilidad y confort.

Gorros, guantes y buff con tecnología FlashDry™ permiten un secado rápido y una gestión eficiente de la humedad, convirtiéndose en aliados indispensables tanto para la ciudad como para la aventura.

Comprar con intención: la nueva tendencia de fin de año

Según Alan Ohana, Regional Manager de The North Face, el comportamiento de consumo está cambiando:

“Cada vez más personas buscan ropa que no solo se vea bien, sino que también tenga un propósito y acompañe diferentes momentos de la vida. Apostar por prendas versátiles y de larga duración es una forma de comprar con intención y pensar en el futuro”.

En la antesala de diciembre, la combinación entre descuentos de Black Friday, Cyber Monday y funcionalidad se presenta como la oportunidad perfecta para adelantar los regalos de Navidad y elegir prendas que aporten comodidad, durabilidad y coherencia con un estilo de vida más consciente.