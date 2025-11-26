Así se prepara Colombia para recibir el 2026: experiencias temáticas, música y gastronomía en hoteles del país

Colombia se alista para despedir el año con una oferta hotelera más dinámica y diversa, impulsada por el creciente interés de los viajeros que prefieren celebrar el fin de año sin salir del país. En este contexto, Minor Hotels presenta una serie de experiencias gastronómicas, culturales y musicales en varias ciudades, pensadas para recibir el 2026 con un estilo que mezcla comodidad, ambiente festivo y sabor local.

En Bogotá, el NH Collection Royal Teleport será protagonista con su New Year’s 80s & 90s Celebration Night, una propuesta inspirada en dos décadas emblemáticas para la música y el entretenimiento. El evento tendrá lugar el 31 de diciembre de 8:00 p.m. a 2:00 a.m. e incluirá cóctel de bienvenida, cena buffet, DJ en vivo, show de media noche, brindis con uvas, cotillones y una zona exclusiva para niños. Las tarifas serán de $480.000 para adultos y $220.000 para niños, consolidando a la capital como un destino atractivo para quienes buscan una celebración vibrante sin salir de la ciudad. “Queremos que quienes pasen el fin de año en Bogotá vivan una celebración auténtica, que mezcle buena música, gastronomía y un ambiente festivo pensado para todos”, señaló Juan Carlos Sanabria, director del hotel.

Fin de año con sabor local: las ciudades donde Minor Hotels promete una despedida inolvidable

La celebración se extiende a otras ciudades del país. En Medellín, el NH Collection Royal Medellín tendrá su tradicional Cena de San Silvestre, con un menú buffet que incluye pierna de cerdo en cocción lenta, pollo navideño relleno, salmón al grill, barra de ensaladas, ceviches, antipastos y una variada mesa de postres. El evento será de 7:00 p.m. a 1:00 a.m., con tarifas de $450.000 para adultos y $120.000 para niños de hasta 10 años, acompañados de DJ, copa de vino, espumoso y uvas para el brindis.

En la región Caribe, el NH Royal Urban Cartagena ofrecerá una velada especial desde su terraza con vista a la ciudad. Los asistentes disfrutarán estaciones de tapas, platos calientes como paella mixta, medallones de res en reducción de vino tinto y pesca al ajillo, además de postres como cheesecake de frutos rojos y mini churros con chocolate. El evento se realizará de 7:30 p.m. a 1:30 a.m., con cupo VIP desde $625.000 y tarifas generales de $550.000 para adultos y $190.000 para niños.

Finalmente, Cali también se suma con una celebración especial en el NH Cali Royal, diseñada para familias y viajeros que buscan una noche cálida y tradicional para recibir el nuevo año.

Este 2025, Minor Hotels apuesta por experiencias que celebran la gastronomía, la música, los paisajes y la cultura de cada ciudad, ofreciendo alternativas memorables para despedir el año en distintos rincones del país.