“Create a Life You Love”: la tendencia Cherry Coded se convierte en moda real

La alianza entre Esprit y Pinterest marca un nuevo capítulo en la relación entre tecnología, creatividad y moda. Bajo el concepto “Create a Life You Love”, ambas marcas presentan una colección que parte de las búsquedas, tableros e ideas de millones de usuarias en Pinterest, convirtiendo la inspiración online en prendas tangibles, versátiles y llenas de personalidad.

Cherry Coded: la tendencia que inspira esta colaboración

La campaña se inspira en Cherry Coded, una de las grandes tendencias destacadas por Pinterest Predicts, caracterizada por tonos vibrantes, acentos femeninos y una estética cargada de energía positiva. A partir de este concepto, Esprit diseñó una colección que traduce deseos, estilos de vida y universos visuales en piezas que pueden usarse en el día a día.

Según Efraín Mendicuti, director de negocios de Pinterest para América Latina Hispana, esta alianza representa la evolución natural de las ideas: “Lo que comienza como un pin o un tablero hoy se transforma en experiencias tangibles de estilo y autoexpresión”.

Moda que conecta inspiración con realidad

Para Manuela Baena, gerente general de Esprit, la moda comienza mucho antes de llegar a una tienda: “La moda no empieza con una vitrina, sino con una idea. Con esta colaboración queremos cerrar la distancia entre lo que inspira y lo que se convierte en realidad, acompañando a las mujeres a celebrar su autenticidad”.

Esta visión compartida permite que Pinterest funcione como un puente creativo, mientras Esprit convierte esa creatividad en piezas pensadas para la vida real, con foco en comodidad, versatilidad y estilo atemporal.

Historias digitales que celebran la autenticidad

La campaña se desarrolla a través de cápsulas digitales inspiradas en tres universos femeninos de la marca:

Sofisticado

Free

Femenino

Estas historias son protagonizadas por Yan Franco, Lilo Rojas y Laura Tobón, y evolucionan hasta los capítulos finales: “A Christmas You Love” y “A Table for Three”, que celebran una Navidad marcada por la creatividad, la amistad y el estilo personal.

Una experiencia interactiva dentro de Pinterest

La iniciativa se expande directamente en la plataforma a través de:

Tableros temáticos

Pines educativos

Contenido creado por expertas

Este ecosistema permite que cada usuaria recree looks, ideas y momentos con su propio sello. Más del 50 % de los usuarios de Pinterest pertenecen a la generación Z, lo que convierte esta campaña en una apuesta estratégica por una comunidad que busca espacios positivos, creativos y auténticos.