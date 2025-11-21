Belky Arizala lideró África Fashion Week en el cierre del She Is Global Forum 2025

El She Is Global Forum 2025 concluyó su segunda jornada en Bogotá con una agenda centrada en inteligencia artificial ética, liderazgo femenino, equidad de género y resiliencia, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de América Latina en la construcción de oportunidades para mujeres y niñas.

Más de 60 liderazgos nacionales e internacionales se dieron cita para reflexionar sobre los desafíos actuales de la innovación, la construcción de paz y las nuevas narrativas de empoderamiento femenino, dejando una hoja de ruta clara hacia un futuro más justo e inclusivo.

Inteligencia artificial con enfoque humano y ético

La jornada inició con una conversación sobre el impacto ético de la inteligencia artificial, liderada por el sacerdote italiano Andrea Ciucci, secretario general de la Fundación Vaticana RenAIssance, quien enfatizó la importancia de mantener el valor humano en el desarrollo tecnológico.

“No podemos olvidar que el mundo está hecho de historias y raíces profundas que no pueden ser reemplazadas. Reconocer ese pasado es el primer escalón para imaginar un futuro verdaderamente humano”, señaló Ciucci ante una audiencia interesada en el equilibrio entre innovación y responsabilidad social.

Este espacio posicionó la tecnología ética como uno de los ejes centrales del foro, especialmente en su relación con la equidad y el acceso de mujeres y niñas a entornos digitales seguros e inclusivos.

Resiliencia, liderazgo femenino y nuevas masculinidades

Uno de los momentos más emotivos del foro fue el panel “Ellas hablan e inspiran: historias que transforman la masculinidad y lo que no se habla”, en el que se abordaron temas como nuevas masculinidades, liderazgo consciente y el impacto de los entornos de violencia en las trayectorias de vida de las mujeres.

La intervención de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara por Nariño, se convirtió en una de las más potentes del evento, al compartir su experiencia de liderazgo en un territorio marcado por el conflicto:

“Todo lo que hemos vivido nos convirtió en mujeres valientes, resilientes y guerreras. Hoy damos esta lucha para que otras mujeres no sufran lo que nosotras sufrimos”, afirmó.

She Is Awards 2025: las mujeres y líderes que están transformando Colombia

La noche del foro cerró con la entrega de los She Is Awards 2025, un reconocimiento a mujeres, niñas y líderes que están generando impacto real en sus comunidades y abriendo caminos hacia la equidad en Colombia.

Las personas reconocidas fueron:

Niña del Año She Is: Allison Avendaño – CEO de Digitally School, por su liderazgo en educación digital.

Allison Avendaño – CEO de Digitally School, por su liderazgo en educación digital. Mujer Joven del Año She Is: Vanessa Dayana Olier – Fundadora de EcoBioVi BARÚ, por su trabajo ambiental y comunitario.

Vanessa Dayana Olier – Fundadora de EcoBioVi BARÚ, por su trabajo ambiental y comunitario. Mujer del Año She Is: Tracy Andrade – Fundadora de V-CASA y Mentalidad de Acero, por su impacto en liderazgo y bienestar femenino.

Tracy Andrade – Fundadora de V-CASA y Mentalidad de Acero, por su impacto en liderazgo y bienestar femenino. Hombre del Año She Is: Arturo Calle – Fundador de la marca Arturo Calle, por su compromiso con el empleo digno y la equidad.

Arturo Calle – Fundador de la marca Arturo Calle, por su compromiso con el empleo digno y la equidad. Mujer Rural del Año She Is: Judy Briceño – Cofundadora y CEO de Tesoros Nativos, por visibilizar el trabajo de mujeres rurales.

Estos galardones destacaron historias de valentía, innovación y compromiso social en distintos territorios del país.

África Fashion Week: moda con identidad y equidad

El cierre cultural del evento estuvo a cargo de la África Fashion Week, liderada por la modelo y activista Belky Arizala, quien presentó una pasarela cargada de simbolismo, identidad afro y mensajes de reivindicación de la diversidad.

“La moda no puede seguir siendo solo un discurso bonito: debe ser un acto político de equidad real”, afirmó Arizala, en uno de los mensajes más aplaudidos de la noche.