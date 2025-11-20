Mujeres de Latinoamérica corren juntas contra el acoso callejero

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adidas moviliza a Latinoamérica con la activación regional Unstoppable Runners – With Women We Run (WWWR), una experiencia simultánea en Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires que busca visibilizar el acoso callejero y promover entornos más seguros para las mujeres que practican running.

El próximo 25 de noviembre, cientos de corredoras y corredores participarán en una carrera simbólica de 5 kilómetros, en la que el primer kilómetro incluirá una pausa de un minuto levantando la mano derecha y portando una bandana morada, como gesto de homenaje a las víctimas de violencia de género y como llamado colectivo a correr sin miedo.

Running seguro para mujeres: una movilización regional sin precedentes

La iniciativa, liderada por adidas a través de su plataforma global “With Women We Run”, une a tres grandes capitales de la región en un mismo mensaje: transformar el deporte en un espacio seguro, libre y respetuoso para las mujeres.

En ciudades como Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires, la experiencia se vivirá de forma simultánea, conectando comunidades de runners que buscan visibilizar una realidad que afecta diariamente a miles de mujeres en el espacio público: el acoso mientras hacen actividad física.

El gesto simbólico de levantar la mano derecha con una bandana morada se convierte en un acto de memoria, respaldo y sororidad, que refuerza el compromiso colectivo por la seguridad femenina en el deporte y en las calles.

Panel en Bogotá: diálogo por la seguridad y los derechos de las mujeres

Como antesala a esta gran movilización, el 20 de noviembre, adidas Runners Bogotá, en articulación con la Secretaría de la Mujer de Bogotá y la Fundación Tiempo de Juego, realizó un panel de conversación enfocado en visibilizar iniciativas que promueven un cambio cultural en torno a la prevención de la violencia de género.

El conversatorio contó con la participación de:

Catalina Gómez , Capitana de adidas Runners Bogotá

, Capitana de adidas Runners Bogotá Ivonne Rico , Directora de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría de la Mujer

, Directora de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría de la Mujer Diana Rodríguez, Directora General de la Fundación Tiempo de Juego

El espacio destacó esfuerzos institucionales y comunitarios que buscan garantizar que las mujeres puedan correr y vivir con libertad, confianza y protección.



