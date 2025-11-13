El despertar de una nueva cultura cafetera en Colombia: más origen, más sabor y más conciencia

El café colombiano reafirma su posición de liderazgo en el panorama internacional, no solo por su reconocida calidad de exportación, sino también por el auge de un mercado interno en expansión. En los últimos años, Colombia ha experimentado una transformación en la manera en que sus habitantes se relacionan con su bebida insignia. Hoy, los consumidores son más exigentes, valoran el origen del grano, su tostión, las prácticas sostenibles y la experiencia sensorial que ofrece cada taza.

Según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), los colombianos consumen entre tres y cuatro tazas de café al día, con un crecimiento sostenido del 0,3% anual. Este incremento está marcado por el interés creciente en los cafés de especialidad, arábigos y cafés de origen, reflejando una cultura del consumo que evoluciona hacia la calidad y el conocimiento.

Una nueva plataforma que celebra el café colombiano

En este contexto, Casa Landino, una de las marcas más premiadas del país, presentó su nueva plataforma digital (www.casalandino.com), un espacio que conecta directamente a los consumidores con los cafés de origen colombiano, recién tostados y cultivados en regiones emblemáticas como Cauca, Huila, Nariño y Tolima.

La marca, reconocida con la Medalla de Oro en los Global Coffee Awards 2025 y distinguida como Campeón General y Campeón en la categoría de Cafés Filtrados, busca ofrecer una experiencia que va más allá del consumo, invitando a redescubrir la historia, el arte y la pasión detrás del café.

“Cada taza es el resultado de 25 años de experiencia de Caravela Coffee en el universo del café verde, transformados hoy en un nuevo capítulo: el arte de tostar con propósito”, explicó Paula Gómez Villegas, líder de marca de Casa Landino. “Nuestro propósito es seguir siendo pioneros, como lo fuimos hace 25 años al impulsar el movimiento de cafés especiales en América Latina. En 2026 continuaremos desarrollando ediciones junto a maestros caficultores, explorando nuevas expresiones sensoriales que eleven aún más la experiencia del café”.

Un país que pasa de exportar a disfrutar su propio café

El auge de los cafés de especialidad representa una revolución cultural y económica en Colombia. Durante décadas, el país fue reconocido principalmente como exportador de café verde, mientras que la mayor parte del grano de alta calidad se destinaba a los mercados internacionales. Sin embargo, el escenario ha cambiado: ahora, los colombianos no solo producen café, sino que lo disfrutan, lo estudian y lo celebran.

El crecimiento del consumo interno ha impulsado la creación de nuevas marcas, cafeterías de autor y plataformas digitales que promueven la compra directa al productor. Este fenómeno ha fortalecido el vínculo entre el campo y el consumidor urbano, y ha potenciado el reconocimiento del trabajo de las familias caficultoras, pilares de la economía rural.

En este entorno, Casa Landino se consolida como símbolo de innovación y excelencia, combinando la tradición cafetera con una visión contemporánea que celebra la trazabilidad, la sostenibilidad y el respeto por el origen colombiano.

Durante el evento de lanzamiento de su nueva plataforma, la periodista y presentadora Mónica Fonseca describió la experiencia como “absolutamente divina, especial, única”. Añadió: “Amo que traigan este producto a casa, porque nace en Colombia, viaja al mundo, gana premios, y qué bueno que ahora podamos disfrutarlo aquí, con todo su arte, sabor y calidad”.

El evento, acompañado por el maestro Óscar Acevedo al piano, fue una muestra del nuevo espíritu del café nacional: una mezcla de cultura, innovación y orgullo por lo propio.

Del campo al consumidor: un modelo de calidad y frescura

Casa Landino acumula diecisiete medallas internacionales, entre ellas dos de oro y una de plata en los AVPA Paris Gourmet Awards 2025, consolidándose como una de las marcas colombianas más premiadas del sector. Su modelo de tostión bajo demanda garantiza frescura y calidad, al tostar los granos únicamente después de recibir el pedido. De esta manera, cada taza conserva intactos los aromas y sabores que distinguen al café colombiano en el mundo.

La marca forma parte de Caravela Coffee, empresa con más de 25 años de trayectoria exportando café verde latinoamericano a más de 30 países. Además, está certificada como B Corp, con uno de los puntajes más altos en Colombia, reconocimiento que respalda su compromiso con la sostenibilidad, la trazabilidad y el desarrollo rural.

“Casa Landino celebra la pasión por la excelencia, la conexión con el origen y la maestría en la tostión, demostrando que Colombia no solo produce café, sino que lo eleva a una forma de arte”, concluyó Gómez Villegas.

Cifras que respaldan una transformación nacional

El mercado del café en Colombia sigue siendo uno de los pilares de la economía agroindustrial. Actualmente, más de 540.000 familias caficultoras dependen de esta actividad, que genera empleo, impulsa el desarrollo regional y fortalece la identidad cultural del país.

Según datos de la FNC, el consumo interno supera los 2,2 millones de sacos anuales, una cifra que refleja el cambio de mentalidad de los consumidores colombianos, que cada vez más prefieren productos locales con mayor valor agregado.

Este nuevo panorama demuestra que el país avanza hacia una cultura cafetera consciente, donde el origen, la calidad, la sostenibilidad y la innovación se convierten en los ejes de una industria que evoluciona sin perder su esencia.

Hoy, el café colombiano no solo representa tradición y orgullo nacional, sino también un motor de cambio que impulsa la economía, preserva el territorio y fortalece los lazos entre quienes cultivan, tuestan y disfrutan cada taza.