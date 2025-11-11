Industria de belleza hecha en Colombia llega al universo de la Fórmula 1

La Fórmula 1, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, sumó este año un nuevo protagonista en su escenario de lujo, innovación y mercados globales: una empresa colombiana del sector belleza, que ingresó por primera vez a la agenda de hospitalidad durante el Gran Premio de México.

La iniciativa fue liderada por Luisa Chimá, fundadora de una compañía con planta de producción sostenible ubicada en Guarne (Antioquia). La empresaria explicó que esta participación hace parte de una estrategia de relacionamiento internacional desarrollada durante meses en alianza con grupos de marketing deportivo.

Una F1 con mirada diversa

En los últimos años, la Fórmula 1 ha ampliado su ecosistema más allá de los patrocinadores técnicos tradicionales. Hoy figuran marcas de moda, tecnología, gastronomía y ahora belleza, con el objetivo de fortalecer su narrativa de lujo, innovación y diversidad de audiencias.

Expertos en mercadeo deportivo coinciden en que esta apertura responde a la construcción de una experiencia integral que conecta con nuevos públicos en diferentes continentes.