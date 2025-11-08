Colombia avanza en el manejo de la diabetes: luego de casi 10 años, nuevas guías buscan detener su impacto en el país

Por primera vez en casi diez años, el país renueva sus lineamientos para la atención de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que avanza de manera acelerada en Colombia y que representa una de las mayores cargas para el sistema de salud. La actualización, liderada por la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), surge en un contexto donde el diagnóstico oportuno, los tratamientos modernos y el seguimiento integral se han convertido en prioridades urgentes.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas que viven con diabetes pasó de 200 millones en 1990 a más de 830 millones en 2022. El aumento ha sido más rápido en países de ingresos medios y bajos, como Colombia, donde los cambios en estilos de vida, el aumento del sedentarismo y el crecimiento de la obesidad han incrementado el riesgo de desarrollar la enfermedad. La ACE señala que la actualización de la guía busca responder a esta realidad sanitaria y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

Nuevas recomendaciones médicas buscan mejorar diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el país

“Los avances científicos de la última década nos retan a evolucionar. Esta actualización era necesaria para ajustar la práctica clínica a lo que hoy sabemos, especialmente en el manejo farmacológico y en el seguimiento continuo”, afirma la doctora Karen Feriz, médica internista-endocrinóloga y líder del grupo desarrollador de la guía.

La última guía nacional había sido presentada en 2016 por el Ministerio de Salud y Protección Social, momento desde el cual el conocimiento médico ha cambiado sustancialmente. Hoy se reconoce que existen terapias capaces no solo de controlar los niveles de glucosa en sangre, sino también de reducir el riesgo cardiovascular, renal y metabólico, factores que históricamente han sido las principales causas de discapacidad y muerte en pacientes con diabetes tipo 2. Asimismo, las nuevas recomendaciones hacen énfasis en el tratamiento del exceso de peso, considerado uno de los detonantes de mayor impacto en el país.

Una construcción con enfoque interdisciplinario

El nuevo documento fue elaborado con la metodología GRADE, reconocida internacionalmente por asegurar procesos transparentes y rigurosos de evaluación científica. La ACE lideró el trabajo, pero también participaron la Federación Diabetológica Colombiana, la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad Colombiana de Cardiología, la ACMI, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y la Asociación Colombiana de Diabetes, entre otras entidades científicas.

A este esfuerzo se sumaron la voz de pacientes, educadores en diabetes y expertos internacionales como Juan Pablo Frías (Estados Unidos) y Javier Escalada (España), quienes realizaron revisiones externas del documento.

Un cambio de paradigma en el tratamiento

Entre las principales recomendaciones se promueve el inicio temprano de terapias combinadas, con el fin de lograr un control metabólico efectivo desde las primeras fases de la enfermedad. También se impulsa el uso de tecnologías de monitoreo continuo de glucosa, una herramienta que permite ajustar tratamientos de forma más precisa y reducir complicaciones.

Uno de los avances de mayor impacto es la incorporación del concepto de terapias cardiorenoprotectoras, medicamentos que no solo regulan los niveles de azúcar, sino que protegen el corazón y los riñones, órganos altamente afectados en las personas con diabetes. Este enfoque representa un cambio respecto a la visión tradicional, centrada únicamente en la glucosa.

Asimismo, se incluye la evaluación de intervenciones metabólicas o quirúrgicas para pacientes con obesidad severa y diabetes tipo 2, considerando que la pérdida de peso sostenida puede modificar de manera significativa el curso de la enfermedad.

Una enfermedad silenciosa que avanza

La diabetes tipo 2 representa más del 90% de los casos en el mundo. La Federación Internacional de la Diabetes advierte que hoy el 11,1% de la población adulta vive con la enfermedad, y más del 40% no lo sabe. Para 2050, se estima que uno de cada ocho adultos vivirá con diabetes.

En Colombia, la Cuenta de Alto Costo reporta que 3 de cada 100 personas están diagnosticadas con diabetes, aunque estudios y análisis clínicos sugieren que la cifra real podría superar los 5 millones de personas. Cerca del 50% no sabe que la padece, lo que retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones graves como infartos, insuficiencia renal, amputaciones y ceguera.

La ACE advierte que solo la mitad de los pacientes en tratamiento logra las metas de control metabólico y que más del 77% de los casos se presentan en personas mayores de 55 años. “Estas cifras reflejan una pandemia silenciosa que debemos enfrentar con diagnóstico oportuno, educación y seguimiento permanente”, indicó la Asociación.

Prevención y cuidado desde una visión humana

El nuevo enfoque resalta que el control de la diabetes debe incluir la atención de factores como el colesterol alto, la hipertensión arterial, el sobrepeso, el sedentarismo y el tabaquismo. También enfatiza la importancia de la educación continua para pacientes y familias, entendiendo que el cambio de hábitos es un proceso diario.

“Estas guías representan una visión integral del manejo de la diabetes, donde la ciencia, la tecnología y la empatía clínica son fundamentales”, señala la doctora Feriz.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la ACE hace un llamado a las autoridades, profesionales de salud y ciudadanos para fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento continuo.

“El reto es grande, pero no imposible. Requiere compromiso individual y colectivo”, concluye.