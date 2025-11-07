Patagonia inmersiva y carbono neutral: así será el Anantara Ushuaia Patagonia Resort

Minor Hotels anunció la firma de un nuevo y exclusivo establecimiento de la marca Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina, marcando un hito en la expansión de la compañía en América Latina. El Anantara Ushuaia Patagonia Resort, cuya inauguración está prevista para principios de 2028, estará ubicado en la ciudad más austral del mundo, un territorio donde la cordillera de los Andes se encuentra con las frías y majestuosas aguas del canal de Beagle, creando un escenario natural único y de imponente belleza.

El nuevo resort será parte del plan maestro Costa Susana, un desarrollo urbano moderno y sostenible situado muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego, una de las reservas naturales más emblemáticas del país. Gracias a su ubicación privilegiada frente al mar, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort ofrecerá a los visitantes vistas panorámicas incomparables y acceso directo a algunas de las experiencias más representativas de la Patagonia argentina.

La propiedad contará con 60 lujosas habitaciones y suites, todas diseñadas para fusionar confort, calidez y una estética inspirada en el entorno natural. Además, el complejo incluirá un spa y centro de bienestar ubicado a nivel del mar, donde los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos relajantes y terapias inspiradas en tradiciones locales y elementos naturales de la región. También dispondrá de conceptos gastronómicos exclusivos, enfocados en resaltar ingredientes patagónicos y sabores de temporada, así como espacios para reuniones y eventos para viajeros corporativos y grupos privados que deseen vivir experiencias en un entorno excepcional.

Fiel a su filosofía, la marca Anantara se caracteriza por ofrecer experiencias profundas, transformadoras y enraizadas en la identidad local de los destinos donde se instala. Este nuevo resort no será la excepción. La idea es que cada huésped pueda conectar con la esencia cultural, ambiental y espiritual del territorio austral, desde excursiones guiadas hasta encuentros con comunidades locales, exploración de la fauna y la flora, y vivencias inmersivas que inviten a la contemplación y al descubrimiento.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque en la sostenibilidad y la preservación del entorno natural. El desarrollo Costa Susana ha sido seleccionado para participar en la categoría de Paisaje y Medio Ambiente del Festival Mundial de Arquitectura, siendo la primera nominación de este tipo en Argentina. Además, se enorgullece de ser el primer proyecto inmobiliario neutro en carbono del país, lo que demuestra un compromiso firme con la reducción de emisiones y la implementación de prácticas constructivas responsables. Este enfoque marcadamente ecológico se alinea con la visión de Minor Hotels y Anantara de promover un lujo consciente, en el que el bienestar humano no esté desvinculado del respeto por la naturaleza.

El contrato de gestión hotelera fue firmado con el Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un grupo de desarrolladores argentinos con más de dos décadas de experiencia en el sector inmobiliario, particularmente en proyectos ubicados en Ushuaia y Tierra del Fuego. Su conocimiento del territorio y de las dinámicas sociales y ambientales de la región fue clave para consolidar esta alianza.

“Ushuaia, conocida como el fin del mundo, es una puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, señaló Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y del grupo Minor International. “Llevar Anantara a América Latina es una prioridad clave para nosotros, y hacerlo en un entorno tan audaz y remoto representa un paso significativo en la expansión de la marca”.

La ciudad se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos turísticos más atractivos de Argentina, no solo por su riqueza natural sino también por su cercanía a actividades de aventura. Entre las experiencias más destacadas se encuentran el recorrido en el Tren del Fin del Mundo, los cruceros de lujo hacia puertos antárticos, estaciones de esquí de alta gama y expediciones por el Parque Nacional Tierra del Fuego, un santuario natural que alberga 70.000 hectáreas de bosques, montañas y costas.

Por su parte, Gonzalo Aguilar, director ejecutivo de Minor Hotels Europe & Americas, destacó que este proyecto representa la concreción de un objetivo largamente perseguido: “Estamos seguros de que este establecimiento se convertirá en un referente de hospitalidad inmersiva y sostenible en una de las regiones más extraordinarias del planeta”.

Finalmente, el resort estará ubicado a pocos minutos del aeropuerto internacional de Ushuaia, lo que permitirá conexiones directas con Buenos Aires y otros importantes centros nacionales, haciendo de este destino un enclave accesible, exclusivo y profundamente memorable.

