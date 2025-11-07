¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Estas son las claves para detectar signos de alarma

Entre enero y julio de 2025, en Colombia se registraron 243.870 nacimientos, según cifras de las estadísticas vitales del Dane. Detrás de este número hay miles de madres y padres que enfrentan por primera vez los retos de la crianza y los cuidados de un recién nacido, una etapa en la que las dudas suelen ser constantes y las decisiones, cruciales. Por eso, pediatras y especialistas insisten en la importancia de reconocer los signos de alarma y acudir a consulta prioritaria cuando sea necesario, especialmente durante los primeros meses de vida.

También puede leer:¿Cómo podemos preparamos para envejecer? : el médico experto Rodrigo Santacoloma, responde

De acuerdo con José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), uno de los principales desafíos en los padres primerizos es identificar cuándo un síntoma aparentemente leve puede convertirse en un riesgo. “Con frecuencia, los padres subestiman o sobreestiman los síntomas. Algunos esperan demasiado para consultar, lo que puede agravar el cuadro; y otros acuden con ansiedad por señales leves”, explica. La SPLA es una IPS en Bogotá que atiende más de 4.000 niños al mes en servicios de consulta prioritaria pediátrica.

243.870 nuevos nacimientos en Colombia: expertos recomiendan consulta prioritaria durante los primeros meses

Los especialistas señalan que los primeros tres meses de vida, e incluso hasta los seis, representan un período de alta vulnerabilidad. En esta etapa, el bebé se está adaptando a la vida fuera del útero, con cambios notables en su sistema nervioso, digestivo, respiratorio e inmunológico. Las consultas tempranas permiten acompañar al recién nacido en este proceso, garantizando controles adecuados de crecimiento, apoyo en la lactancia materna, cumplimiento del esquema de vacunación y prevención de complicaciones. Datos de la SPLA indican que este tipo de atención oportuna puede evitar que hasta el 90 % de los bebés acuda innecesariamente a urgencias, favoreciendo una atención más eficiente y menos estresante para las familias.

Entre los signos de alarma que requieren consulta inmediata se encuentran la fiebre o hipotermia (temperatura menor a 36 °C), respiración agitada o dificultosa, somnolencia excesiva, irritabilidad persistente, rechazo al alimento, decaimiento o poco movimiento, disminución en la cantidad de orina y cambios en el color de la piel, como palidez o tonalidad azulada. Uno de los signos más determinantes es la fiebre. “En un bebé menor de tres meses, una temperatura de 38 °C o más es una urgencia, incluso si el niño parece estar tranquilo. Su sistema inmune aún es inmaduro y las infecciones pueden avanzar rápidamente”, enfatiza Manchego. En el modelo de atención de la institución, un bebé con fiebre puede ser valorado por un pediatra especialista en menos de 45 minutos, lo que facilita la detección rápida de enfermedades.

Además de reconocer estos signos, los expertos recomiendan a los padres observar diariamente el comportamiento del bebé, mantener la lactancia materna como principal fuente de protección inmunológica, garantizar el adecuado descanso y mantener los controles pediátricos al día. Manchego señala que, ante la duda, es mejor acudir a una valoración oportuna que arriesgarse a pasar por alto una señal de gravedad.

“El cuidado de un recién nacido requiere paciencia, atención constante y acompañamiento profesional. Cada bebé es distinto, y el pediatra será siempre el mejor aliado para orientar decisiones basadas en la evolución y necesidades de cada niño”, concluye.