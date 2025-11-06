Último día para la tercera edición del concurso Canadá en pocas palabras

La Embajada de Canadá en Colombia y Air Canada anuncian la apertura de la tercera edición del concurso literario “Canadá en pocas palabras”, una iniciativa que celebra la creatividad, la imaginación y los lazos culturales entre Canadá y Colombia.

Tras el éxito alcanzado en la edición anterior —en la que se recibieron más de 620 relatos provenientes de distintas regiones del país—, este año se espera una participación aún mayor de escritores aficionados, estudiantes y amantes de la literatura. El reto continúa siendo el mismo: contar una historia breve inspirada en Canadá, un país que despierta la curiosidad y el espíritu creativo de muchos colombianos.

“Este concurso es una forma maravillosa de descubrir, a través de la literatura, las conexiones que nos unen como países. Este año queremos leer historias inspiradas en temas comunes como la diversidad e inclusión, el medio ambiente y la naturaleza, los pueblos indígenas, el arte y la cultura”, afirmó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia, destacando la importancia de fortalecer los vínculos culturales entre ambas naciones.

El premio principal será un tiquete aéreo a Canadá con Air Canada, que permitirá al ganador o ganadora vivir la experiencia de conocer un país reconocido por su diversidad, su innovación y su riqueza natural. Además, la prestigiosa cadena hotelera Four Seasons se suma nuevamente como aliada del certamen, reafirmando su compromiso con el fomento de la creación literaria y el intercambio cultural.

El jurado estará compuesto por destacadas personalidades del ámbito diplomático, empresarial y cultural: Elizabeth Williams, embajadora de Canadá; Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia; Sandra Pulido, editora de Tinta club del libro; y María José Castaño, directora del podcast Biblioteca Personal.

“Nos alegra apoyar iniciativas que inspiran a los colombianos a soñar y a crear. Con Canadá en pocas palabras unimos dos pasiones: la escritura y el viaje, brindando la posibilidad de que la mejor historia se convierta en una experiencia inolvidable en Canadá”, expresó Leonardo Vargas, de Air Canada.

Las postulaciones estarán abiertas en el sitio web www.canadaenpocaspalabras.com, donde los interesados podrán consultar los términos y condiciones. Las historias se recibirán hasta el 7 de noviembre a las 11:59 p.m., fecha límite para participar en esta celebración literaria que une letras, sueños y cultura entre Canadá y Colombia.