Ropa interior moldeadora: la tendencia que conquista a mujeres en todo el mundo

La categoría de ropa interior moldeadora vive una nueva etapa con la llegada de The New Generation of Shapewear, una colección de Lunia que promete convertirse en el nuevo imprescindible del clóset gracias a su mezcla única de tecnología, diseño y estilo.

Shapewear que se siente como una segunda piel

La colección está compuesta por enterizos, shorts, boxers y vestidos, diseñados con telas de última generación, texturas ultraligeras y acabados de alta calidad. Su innovación se basa en:

Costuras invisibles

Refuerzos estratégicos

Ajuste liviano que moldea sin oprimir

Estas piezas acompañan a las mujeres desde la mañana hasta la noche, resaltando la silueta de forma natural, suave y poderosa.

“Queremos que cada mujer sienta que su shapewear es un aliado, no una limitación. Que pueda moverse con libertad, respirar y sentirse plenamente segura”, explica la Gerente de Mercadeo & Comunicaciones.

La propuesta cromática incluye tonos clásicos como negro, beige y cocoa, además de una gama inspirada en los colores de la piel para lograr una integración sutil bajo cualquier look. El concepto es claro: celebrar la libertad, la autenticidad y el bienestar femenino.

Una campaña protagonizada por mujeres reales

El lanzamiento está acompañado por una campaña construida junto a cinco mujeres seleccionadas entre más de 70 participantes de una convocatoria abierta. Estas embajadoras representan diversidad, autenticidad y la esencia de un shapewear hecho para todas.

“Las mujeres son la inspiración detrás de este proyecto. Ver cómo se conectan con estas prendas en ferias y eventos nos impulsa a seguir transformando esta categoría”, agrega la vocería oficial.