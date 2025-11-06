Los peores errores al aplicar máscara de pestañas (y cómo evitarlos)

Una buena aplicación de máscara de pestañas puede transformar la mirada y hacerla lucir más profunda, definida e impactante. Sin embargo, no siempre el resultado depende del producto: la técnica juega un papel clave. Según explica Nicole Camacho, Directora Corporativa de Maquillaje de Yanbal, es habitual cometer errores que afectan el acabado final y reducen su duración.

1. No rizar las pestañas

Uno de los descuidos más frecuentes es aplicar el rímel sin usar previamente el rizador. Este paso abre la mirada, arquea las pestañas y multiplica el efecto del producto, logrando un acabado más definido y duradero.

2. Aplicar solo en las puntas

Para lograr volumen desde la base, es fundamental empezar la aplicación desde la raíz, realizando movimientos en zigzag hasta las puntas. Esto garantiza mayor densidad, definición y una mirada más expresiva.

3. Exceso de capas

Aunque se busca intensidad, aplicar demasiadas capas puede provocar un efecto contrario: pestañas pesadas, con grumos y aspecto descuidado. Lo ideal es elegir una máscara de larga duración que evite reaplicaciones innecesarias y mantenga el look firme todo el día.

4. Usar productos que no cuidan las pestañas

No basta con elegir la máscara por su acabado. Es importante que su fórmula contenga ingredientes que protejan y fortalezcan las fibras para evitar debilitamiento y caída.

La solución: rímel de alta resistencia y tratamiento

Para evitar retoques durante el día y garantizar un acabado perfecto, Nicole Camacho destaca el Rímel Ultra Resist, una fórmula que combina duración, color intenso y cuidado.