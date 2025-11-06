Cómo elegir el perfume perfecto para hombre: 3 claves infalibles

Elegir un perfume masculino va más allá de encontrar un aroma agradable. Para los hombres modernos, una fragancia es un sello personal que comunica estilo, seguridad y presencia. Por eso, seleccionar la opción adecuada puede marcar la diferencia en cómo se proyectan ante el mundo.

Tres claves esenciales para escoger el perfume perfecto:

1. Impacto: una huella inmediata

El primer contacto con un perfume es decisivo. La fragancia debe sentirse desde el primer instante y dejar una identidad marcada. El impacto inicial se consigue gracias a ingredientes potentes y balanceados que logran una huella olfativa inolvidable.

2. Duración: la esencia que te acompaña

La fijación es fundamental para que un perfume mantenga su presencia durante horas. Las fórmulas exclusivas de Yanbal logran una permanencia de 4 a 8 horas, gracias a ingredientes de alta calidad que prolongan su efecto en la piel.

3. Memorabilidad: un aroma que se convierte en recuerdo

Los mejores perfumes no solo huelen bien: conectan con la memoria y las emociones. Una fragancia que evoque recuerdos y sensaciones se convierte en parte de la identidad personal.

“Cada fragancia es una obra de arte y su elección dependerá de cómo quieres sentirla y en qué momento deseas que te acompañe”, explica Angélica Carranza, Directora Corporativa de Fragancias y Cuidado Personal de Yanbal.

Inspirada en estas tres claves, presentan la nueva versión de Selecto, una fragancia icónica que evoluciona para ajustarse a los hombres contemporáneos.

El perfume combina ingredientes que equilibran frescura, calidez y profundidad: