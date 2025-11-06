Estilo de Vida

Cómo elegir el perfume perfecto para hombre: 3 claves infalibles

Elegir el perfume ideal para hombre puede transformar la forma en que se proyecta la personalidad.

Por Luisa Toquica

Elegir un perfume masculino va más allá de encontrar un aroma agradable. Para los hombres modernos, una fragancia es un sello personal que comunica estilo, seguridad y presencia. Por eso, seleccionar la opción adecuada puede marcar la diferencia en cómo se proyectan ante el mundo.

Tres claves esenciales para escoger el perfume perfecto:

1. Impacto: una huella inmediata

El primer contacto con un perfume es decisivo. La fragancia debe sentirse desde el primer instante y dejar una identidad marcada. El impacto inicial se consigue gracias a ingredientes potentes y balanceados que logran una huella olfativa inolvidable.

2. Duración: la esencia que te acompaña

La fijación es fundamental para que un perfume mantenga su presencia durante horas. Las fórmulas exclusivas de Yanbal logran una permanencia de 4 a 8 horas, gracias a ingredientes de alta calidad que prolongan su efecto en la piel.

3. Memorabilidad: un aroma que se convierte en recuerdo

Los mejores perfumes no solo huelen bien: conectan con la memoria y las emociones. Una fragancia que evoque recuerdos y sensaciones se convierte en parte de la identidad personal.

“Cada fragancia es una obra de arte y su elección dependerá de cómo quieres sentirla y en qué momento deseas que te acompañe”, explica Angélica Carranza, Directora Corporativa de Fragancias y Cuidado Personal de Yanbal.

Inspirada en estas tres claves, presentan la nueva versión de Selecto, una fragancia icónica que evoluciona para ajustarse a los hombres contemporáneos.

El perfume combina ingredientes que equilibran frescura, calidez y profundidad:

  • Albahaca: frescura aromática con toques cítricos modernos.
  • Vainilla negra: calidez y sensualidad que redefinen la masculinidad.
  • Madera de cashmere: un fondo elegante que aporta duración y carácter.

