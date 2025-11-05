Estilo de Vida

Con bienestar y vida sana al amanecer en la Ciénaga de Mallorquín cerró Ixel Moda en Barranquilla

En el marco del 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda, la Ciénaga de Mallorquín fue escenario de una experiencia de yoga y movimiento consciente liderada por Xiomara Xibillé.

Por Lina Robles

En medio de la Ciénaga de Mallorquín, un escenario privilegiado por su riqueza natural en el Caribe colombiano, el amanecer se transformó en un momento de conexión profunda entre cuerpo, mente y entorno. Allí se presentó oficialmente la nueva línea de barras de crema de maní 100% natural, una propuesta que integra nutrición consciente y bienestar, en el marco del 14° Congreso Latinoamericano Ixel Moda y del programa Barranquilla es Moda de la Alcaldía Distrital.

La actividad, conocida como Momento Tosh, estuvo guiada por Xiomara Xibillé, ecóloga humana, terapeuta y fundadora de Awara, reconocida por promover prácticas de bienestar integral. Bajo su orientación, los asistentes vivieron una sesión de movimiento consciente y yoga al aire libre, diseñada para reconectar los sentidos con la naturaleza y recordar que el bienestar también es una experiencia estética y emocional. Mientras el manglar se mezclaba con la brisa marina, los participantes respiraban al ritmo de su voz: “Conectemos con el cuerpo, con las raíces…”.

Barranquilla integra moda y bienestar con jornada de conexión en la naturaleza

Tras tres días en los que la moda protagonizó a Barranquilla con desfiles y tendencias, este encuentro se convirtió en un respiro necesario. El glamour dio paso a la serenidad y a un cierre simbólico que selló la clausura de Ixel Moda con una invitación a bajar la velocidad y habitar el presente.

Bajo un sol intenso que alcanzó los 30 grados, Xibillé recordó que el bienestar no debe limitarse a momentos específicos: “La vida mindfulness tiene que ser cotidiana. La energía vital se recarga a través del alimento. Somos lo que comemos”. Fue entonces cuando los asistentes degustaron las nuevas barras elaboradas a partir de trigo, maní y nueces, resaltando que lo saludable también puede ser exquisito.

La experiencia reforzó el papel de Barranquilla como epicentro de grandes encuentros culturales y creativos que integran dimensiones sociales, ambientales y emocionales. Para Xibillé, estos espacios son esenciales en la construcción de comunidades más conscientes: “Creo que la humanidad necesita más vitalidad y positivismo. Tenemos un país hermoso y un cuerpo que debemos agradecer todos los días”.

Su camino hacia el mindfulness no responde a tendencias pasajeras, sino a una herencia familiar y espiritual que ha cultivado desde la infancia. Su mensaje final fue una invitación a llevar la calma y la gratitud a la vida diaria: “Vestirnos de gozo es más sencillo de lo que creemos”.

