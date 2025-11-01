“Perú está más cerca que nunca”: Julio Polanco invita a los colombianos a descubrir la riqueza cultural y gastronómica del país andino

La gastronomía peruana continúa consolidándose como una de las más reconocidas del mundo. Con chefs de renombre internacional y restaurantes galardonados, el país andino celebra su diversidad culinaria con la feria “Perú, Mucho Gusto Lima 2025”, el evento gastronómico más importante del Perú, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, cerca al distrito turístico de Miraflores.

Para leer: Cuatro experiencias para vivir la Semana Santa en Perú

En el marco del evento internacional PUBLIMETRO Colombia habló con Julio Polanco, Consejero Económico Comercial de PROMPERÚ desde 2024, lidera las relaciones comerciales del país andino con Colombia, Chile y Bolivia. Previamente ocupó el mismo cargo en Chile desde 2017 y en Bolivia. Es profesional en Negocios Internacionales, con amplia experiencia en procesos de internacionalización en el ámbito público y privado, además de una sólida trayectoria académica en instituciones como ADEX, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad San Andrés del Perú. Actualmente, dirige la promoción de exportaciones, inversiones y turismo en la región, con el propósito de fortalecer los lazos comerciales y culturales entre los tres países.

Publimetro: Queremos hablar de las relaciones comerciales y turísticas entre Colombia y Perú, que siempre han sido muy cercanas. ¿Cuáles son las novedades que PROMPERÚ está desarrollando actualmente en Colombia?

Julio Polanco: En turismo tenemos una agenda muy intensa, apoyando a todas las empresas que comercializan el destino Perú. Estamos realizando capacitaciones y acciones de cooperación conjunta, dándoles herramientas para trasladar sus ventas hacia destinos como Lima, Ica y Cusco.

Julio Polanco: “Más de 170.000 colombianos eligieron Perú el año pasado; nuestra meta es seguir fortaleciendo ese vínculo turístico”

Publimetro: Justo ahora que se acerca la temporada de vacaciones, ¿qué le puede recomendar al viajero colombiano que planea conocer Perú?

Julio Polanco: El año pasado llegaron más de 170.000 turistas colombianos a Perú, y solo hasta junio de este año ya superamos los 105.000 visitantes. Eso demuestra la preferencia de los colombianos por descubrir nuestra gastronomía, cultura y vida nocturna.Mi recomendación es que compren con anticipación, especialmente quienes desean visitar Machu Picchu, ya que deben adquirir las entradas con al menos un mes de antelación.Para quienes ya conocen Cusco, Lima es una excelente opción para disfrutar de su vida nocturna y su reconocida ruta gastronómica, con restaurantes galardonados como Central, Maido, Osaka y La Mar, entre otros.

Publimetro: Justamente, la gastronomía peruana siempre genera gran interés. ¿Qué experiencias recomienda para quienes viajan en familia?

Julio Polanco: Les recomiendo aprovechar la feria “Perú, Mucho Gusto”, que se realizará en Lima del 30 de octubre al 2 de noviembre. Es un festival culinario gratuito que reúne la gastronomía de todas las regiones del país en la explanada de la Costa Verde.Lima es una de las pocas capitales del mundo junto al océano Pacífico, y durante esos días la ciudad se convierte en el epicentro del sabor. Participarán más de 180 expositores de las 25 regiones del país, ofreciendo más de 200 platos típicos. Es una oportunidad única para conocer el Perú gastronómico en solo tres días.

Publimetro: Y para quienes buscan conocer lugares menos tradicionales, ¿cuál considera usted la joya escondida del Perú?

Julio Polanco: Más que escondida, recomendaría la Reserva Nacional de Paracas, al sur de Lima. Es un lugar ideal para hacer camping en el desierto, practicar sandboarding y disfrutar del turismo vivencial, gastronómico y de lujo.También sugiero visitar la ruta del pisco, nuestro “diamante líquido”, que se elabora con 7 kilos de uva por cada litro. Llegar allí es sencillo: basta con tomar un bus desde Lima y en cuatro horas estás en el oasis de la Huacachina. Es una experiencia inolvidable tanto en pareja como en familia.

Publimetro: Para los viajeros que parten desde ciudades colombianas, ¿qué deben tener en cuenta para ingresar a Perú?

Julio Polanco: Es muy sencillo. No se necesita pasaporte, basta con la cédula de ciudadanía. Tampoco se requiere pagar roaming internacional, ya que dentro de la Comunidad Andina el servicio funciona con normalidad.Actualmente hay más de 110 vuelos semanales entre Colombia y Perú. Avianca, por ejemplo, tiene un vuelo directo de Bogotá a Cusco, ideal para viajes cortos. También hay vuelos desde Medellín, Cartagena y Bogotá con excelentes tarifas.

Publimetro: Finalmente, ¿qué mensaje quiere dejarles a los colombianos que aún no conocen Perú?

Julio Polanco: Que el Perú está más cerca que nunca. Lima es la puerta perfecta para descubrirlo. El país se ha reinventado: quienes lo visitaron hace algunos años se sorprenderán con su evolución, su oferta gastronómica, cultural y musical.La vida nocturna limeña tiene una energía especial, con una amplia oferta de música y diversión que complementa la experiencia de los viajeros.Es el momento ideal para aprovechar los buenos precios y la cercanía entre ambos países. No dejen para después la oportunidad de conocer el Perú, un destino que combina historia, sabor y hospitalidad.

“Perú, Mucho Gusto Lima 2025”: la gran cita gastronómica que celebra los sabores del país andino

Durante cuatro días, Lima se transformará en una gran ciudad gastronómica, donde los visitantes podrán degustar la riqueza de los tres mundos peruanos: la costa, los Andes y la selva. Entre los platos que se ofrecerán destacan diversas versiones del ceviche, el cuy, el lechón, el tradicional pan con chicharrón, preparaciones selváticas como el chaufa amazónico, y bebidas exóticas elaboradas con camu camu y copoazú.

Más de 180 expositores provenientes de las 25 regiones del país presentarán más de 200 platos típicos, combinando tradición, innovación y sostenibilidad. La entrada al evento será gratuita, previa inscripción en e-ticket, e incluirá espacios inclusivos y una zona infantil donde los más pequeños podrán aprender y disfrutar de experiencias sensoriales únicas.

La feria ofrecerá una agenda completa de actividades: clases de cocina con reconocidos chefs, foros gastronómicos, exhibición de artesanías, danzas folclóricas y conciertos en vivo. Además, dos emblemas nacionales —el café peruano y el pisco— contarán con espacios interactivos que incluirán catas guiadas, talleres de coctelería y demostraciones creativas.

Organizado por PROMPERÚ, la entidad estatal encargada de promover el turismo y las exportaciones, el evento celebra su 29.ª edición, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad. Este año, se implementará un plan integral de gestión de residuos, junto con la medición y compensación de la huella de carbono, garantizando una operación eco-responsable.

Dentro del evento, la “Zona Mundo Sostenible” ofrecerá un espacio interactivo para que el público participe en actividades ambientales, como talleres de reciclaje, la creación de ecobolsas y la experiencia “Olas de Plástico”, dedicada a concienciar sobre el cuidado de los océanos.

Bajo el lema “Sabores con historia”, esta edición de Perú, Mucho Gusto Lima 2025 no solo celebra la diversidad culinaria del país, sino también su creciente prestigio internacional. Recientemente, el Perú fue distinguido en los World Travel Awards Sudamérica 2025 como “Mejor Destino Culinario”, reafirmando su liderazgo regional en el ámbito gastronómico.

Con su fusión de cultura, innovación y sostenibilidad, “Perú, Mucho Gusto Lima 2025” se consolida como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la gastronomía y el turismo cultural, invitando a los viajeros a descubrir el alma del Perú a través de sus sabores, aromas y tradiciones.

Para más información, ingrese a: https://perumuchogusto.com/Lima