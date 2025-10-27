Barranquilla celebra el Día Mundial de la Pasta con tradición italiana

Octubre es reconocido mundialmente como el Mes de la Pasta, un alimento que trasciende fronteras por su versatilidad, valor nutricional y su papel en la mesa familiar. Cada 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta rinde homenaje a este ingrediente esencial que une a las culturas y representa un símbolo de bienestar y unión en los hogares.

Desde la Costa Caribe, Comarrico, la marca barranquillera líder en el mercado regional con un 26,7% de participación en volumen, se suma a esta celebración internacional con una campaña que combina tradición, ingenio y orgullo local: “Tronco de almuerzo pa’ tres”. La iniciativa exalta el talento costeño para hacer rendir el sabor, el bolsillo y la alegría de compartir en familia.

El sabor que rinde: Comarrico homenajea el Día Mundial de la Pasta desde Barranquilla

La propuesta de Comarrico parte de una idea sencilla pero poderosa: media libra de pasta alcanza pa’ tres. Esta proporción, que representa el 90% del plato y solo el 40% del costo, resume la esencia de la marca: ofrecer calidad y rendimiento a un precio justo, sin renunciar al gusto por la buena comida.

“Comarrico es la pasta que alegra a quienes amamos. En la Costa, el sabor también rinde, y esta campaña es una forma de celebrar la alegría, el ingenio y la capacidad de compartir que nos caracteriza”, afirmó Claudia Castro, jefe de marca de Comarrico.

El portafolio de la marca —que incluye spaghetti, tornillos, caracoles, fideos, macarrones, argollitas y corbatas— ha sido diseñado de acuerdo con las preferencias de los consumidores de la región. Todos los productos están fortificados con vitaminas y minerales, elaborados bajo los estándares de calidad que distinguen a las grandes marcas del grupo, pero con el sello costeño que la hace única.

Durante octubre y noviembre, la campaña “Tronco de almuerzo pa’ tres” estará activa en los principales territorios de la región Caribe, como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Corozal y Sincelejo, con presencia en 5.000 puntos de venta. La meta es ambiciosa: crecer 31% en ventas e impactar a más de 3.700 clientes antes de finalizar el año.

“Comarrico, experto en economía, rendimiento y en lo que le gusta a la Costa, reafirma su papel en la mesa diaria: tronco de pasta, tronco de ahorro y tronco de almuerzo pa’ tres”, concluyó Castro.