Epic Universe: donde la infancia salta de la pantalla a la realidad

Entrar a Epic Universe, el nuevo parque de Universal Orlando Resort, es como atravesar un portal hacia los sueños que se creían imposibles. Todo brilla, vibra y en cada rincón se respira fantasía. Pero es al llegar al Super Nintendo World, el universo dedicado a Mario, Luigi, Peach y compañía, cuando la emoción alcanza otro nivel.

Desde el primer paso, los colores explotan con los rojos brillantes, los verdes vibrantes, los amarillos eléctricos que solo existen en los videojuegos. Cada bloque, cada moneda giratoria, cada tubo verde está diseñado con una precisión que asombra. Con cada paso se salta de emoción, como si el cuerpo recordara los movimientos del juego.

El recorrido comienza ascendiendo por unas escaleras eléctricas que simulan los tubos verdes del videojuego, un momento memorable y perfecto antes de cruzar el castillo de Bowser. Tras recorrer su pasillo de piedra, adornado con antorchas y relieves que anticipan la aventura, se abre la puerta al mundo de Mario. Entonces el color estalla: las colinas redondeadas, los hongos gigantes, las tortugas se mueven de lado a lado y los bloques flotantes crean la ilusión de estar dentro de una partida viva. La música del juego, reconocible desde las primeras notas, enciende todas las emociones y marca el ritmo a cada paso.

Super Nintendo World en Epic Universe de Universal Orlando Resort

Epic Universe logra algo más que espectáculo: despierta la memoria emocional, en donde los adultos se sorprenden de lo mucho que recuerdan del juego y los niños se contagian del mismo asombro ante una experiencia inmersiva sin igual. Las pulseras interactivas permiten que al golpear los bloques se activen las luces y la emoción se desborde.

La gran sorpresa del mundo de Mario es la montaña rusa de Donkey Kong: Mine Cart Madness, una atracción que desafía la física y los nervios. Inspirada en los clásicos niveles del videojuego, los vagones avanzan a toda velocidad por una jungla tropical que está repleta de barriles, lianas y templos dorados. Pero lo que más impresiona es su tecnología: los rieles entrecortados hacen que los carros parezcan saltar al vacío, recreando los movimientos imposibles del juego original.

Atracción de Donkey Kong: Mine Cart Madness en Epic Universe.

Otra de las joyas del universo de Mario es Mario Kart: Bowser’s Challenge, una experiencia inmersiva que lleva la adrenalina de las carreras a otro nivel. Con gafas de realidad aumentada, sentados en los icónicos karts de colores se compite contra Bowser y su equipo, lanzando conchas, esquivando obstáculos y recorriendo escenarios emblemáticos. La combinación de efectos visuales, movimiento real y música vibrante es una explosión sensorial: cada giro, cada derrape y cada victoria se sienten como si se estuviera realmente dentro del videojuego.

Atracción de Mario Kart Bowser's Challenge 3 en Epic Universe

Portales a otros mundos en Epic Universe

Dark Universe es otro de los mundos que abre las puertas, donde los monstruos clásicos de Universal cobran de nuevo vida. Inspirado en las leyendas del cine de terror, es un espacio que mezcla tecnología, efectos especiales y ambientación gótica, en donde la experiencia lleva a recorrer un laboratorio en ruinas, en el que aparece el recordado Frankenstein, que en compañía de Drácula y el Hombre Lobo se unen para crear una historia sorprendente.

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment es una atracción que redefine el concepto de oscuridad y adrenalina. A bordo de un vehículo que se mueve entre relámpagos, jaulas y criaturas que se sienten muy cerca, todos se convierten en parte del experimento de Frankenstein.

Atracción de Frankenstein en el portal Dark Universe en Epic Universe

Dentro de este portal también hay espacio para la adrenalina, que se eleva con Curse of the Werewolf, una montaña rusa en la que los carritos giran libremente mientras avanzan a toda velocidad entre la niebla y los árboles torcidos del bosque. Inspirada en la leyenda del Hombre Lobo, combina giros inesperados, descensos en espiral y efectos de sonido envolventes. Cada rotación desubica y emociona a la vez, convirtiéndose en una mezcla de sensaciones.

El recorrido por The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic es una inmersión total en el universo creado por J.K. Rowling. Desde el momento en que se atraviesan las chimeneas del Atrio del Ministerio, con sus pisos brillantes, columnas doradas y retratos que se mueven sutilmente, en el que se siente que se ha dejado el mundo muggle atrás. Cada rincón late con vida propia: los elfos domésticos cruzan discretamente las oficinas, los periódicos del Daily Prophet actualizan sus titulares en tiempo real y cada puerta conduce a pasillos que cambian de dirección. La arquitectura es monumental, con toques art déco y una iluminación inigualable.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic en Epic Universe

La atracción principal, Harry Potter and the Battle at the Ministry, lleva la experiencia a otro nivel. Es una combinación magistral de simulación en movimiento, proyecciones envolventes y efectos, en los que hay unirse a Harry, Hermione y Ron en una batalla épica contra los Mortífagos en los pasillos del Ministerio. El recorrido alterna momentos de vértigo y giros del vehículo. Es una experiencia cinematográfica en la que cada detalle, desde el eco de las varitas hasta el temblor del suelo, hace sentir que la magia es completamente real.

Sin duda, entre todas las atracciones de Epic Universe, Stardust Racers se lleva el título de la más intensa. Es una montaña rusa que combina la máxima velocidad con giros pronunciados y una sincronización entre dos trenes que van a lado a lado. Con una aceleración que deja sin aliento y curvas que desafían la gravedad, la sensación es la de salir a volar. Es una experiencia intensa que convierte cada segundo en pura emoción. Es la atracción más rápida del parque y un imperdible absoluto para quienes buscan llevarse una experiencia para siempre.

Stardust Racers, la montaña rusa más veloz de Epic Universe

“Definitivamente les recomiendo visitar el nuevo parque temático Universal Epic Universe. Abrió en mayo y una de las mejores ventajas de alojarse en un hotel de Universal es que tienen acceso anticipado a la mayoría de los parques temáticos, incluyendo Epic. Pueden entrar una hora antes que los visitantes habituales. Y, dicho esto, definitivamente ir primero Stardust Racers, que es probablemente su montaña rusa más grande e intensa, y es muy popular. Así que, si aprovechan esa hora de acceso anticipado para ir primero a esa atracción, se aseguraran de que puedan subirse sin hacer fila”, dijo Aubrey Brown, ejecutiva de Relaciones Públicas de Visit Florida.

Las claves para un día memorable en Epic Universe