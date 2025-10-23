Más de 240 exámenes preventivos gratuitos en América Latina: así avanza el programa SiNHmiedo

Minor Hotels Europe & Americas refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de sus colaboradores a través de la iniciativa siNHmiedo, un programa que desarrolla desde hace cuatro años en los países de América donde tiene presencia. El grupo, propietario, operador e inversionista hotelero, cuenta actualmente con una cartera de 640 hoteles, resorts y branded residences en 59 países, distribuidos en Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa, las Américas, África y el Océano Índico.

De acuerdo con el European Journal of Cancer Prevention (Wolters Kluwer, 2024), se prevé que la mortalidad por cáncer de mama continúe siendo la principal causa de muerte por cáncer en 2025 en Argentina (15.9/100 000), Brasil (11.8/100 000), Colombia (10.0/100 000) y México (9.9/100 000). En respuesta, Minor Hotels ha fortalecido sus acciones internas de prevención en la región. En México y Chile, colaboradoras del grupo podrán acceder a exámenes diagnósticos gratuitos, con los que se espera beneficiar a más de 90 mujeres. En Colombia, la iniciativa se desarrolló junto a la Fundación Amiguitos Royal y la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá, donde 180 personas recibieron estudios médicos sin costo.

Minor Hotels impulsa la detección temprana del cáncer de mama con su programa siNHmiedo

En el marco del Mes Rosa, celebrado cada octubre como parte de la campaña global de concientización sobre el cáncer de mama, la compañía impulsa campañas informativas, controles médicos y actividades de sensibilización para promover la detección temprana y el autocuidado entre sus empleados.

El programa siNHmiedo busca sensibilizar, educar y ofrecer herramientas de prevención frente al cáncer. “Con nuestro programa siNHmiedo, nos comprometemos a trabajar en la lucha contra el cáncer, sensibilizando, educando y proporcionando herramientas vitales para la prevención y el manejo de esta enfermedad entre nuestros colaboradores”, afirmó María Constanza Ortíz, líder del programa en Colombia.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de responsabilidad social UP FOR PEOPLE, con la que Minor Hotels Europe & Americas promueve el desarrollo humano dentro de sus equipos y en las comunidades locales. En este marco, también impulsa proyectos como DowNHstate, orientado a la inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. Con estas acciones, la compañía reafirma su propósito de generar un impacto positivo en la vida de las personas y en los territorios donde opera.