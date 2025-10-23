El nuevo lujo es sostenible: “Colors of Costa Rica”, la colección que une arte y naturaleza

La unión entre la firma colombiana Mario Hernández y Esencial Costa Rica convierte el diseño de lujo en un puente simbólico entre dos naciones unidas por su biodiversidad, su identidad artesanal y su apuesta por un lujo con propósito.

PUBLICIDAD

El auge de las colaboraciones con sentido cultural

Las alianzas entre marcas han crecido un 45 % en los últimos cinco años, según el portal Puro Marketing. Este fenómeno refleja una evolución del consumo: el público latinoamericano ya no busca solo adquirir productos, sino historias que conecten con sus raíces y reflejen una visión compartida del mundo.

En este contexto, las colaboraciones se consolidan como vectores culturales, capaces de fusionar propósito, diseño y orgullo nacional. “Colors of Costa Rica” ejemplifica este nuevo paradigma: un proyecto que une arte, sostenibilidad y empatía social bajo el lenguaje del lujo artesanal.

“Colors of Costa Rica”: una experiencia de identidad y biodiversidad

La colección, conformada por cinco carteras de edición limitada, fue diseñada por el artista costarricense Franko Guevara (Pizuikas). Con su estilo vibrante, que mezcla arte urbano, ilustración y naturaleza, Guevara plasmó en cada pieza los símbolos más emblemáticos de su país: la Guaria Morada, la mariposa Morfo, el ave del paraíso, las ranitas cristal y el ibis blanco.

“Mientras buscaba inspiración en la abundante biodiversidad de Costa Rica, descubrí tonos y siluetas que coincidían de manera orgánica y aportaban frescura y espontaneidad a las carteras. Fue un orgullo colaborar con Mario Hernández y convertir cada pieza en una ventana hacia Costa Rica”, explicó Guevara.

Más que accesorios, estas carteras se transforman en emblemas de identidad latinoamericana, uniendo la sensibilidad artística de Costa Rica con la excelencia artesanal colombiana.

Una alianza con propósito social y ambiental

El lanzamiento de la colección se realizó el 15 de octubre en Bogotá, mediante una subasta privada que reunió a aliados, personalidades del diseño y representantes culturales. Parte de los fondos recaudados fueron destinados a la Fundación Mariposas Son Colombia, conocida por su programa Mariposario Móvil, que lleva experiencias de conexión ambiental a hospitales infantiles.

PUBLICIDAD

Gracias a esta donación, el mariposario visitará instituciones donde niños con cáncer podrán experimentar el ciclo de vida de las mariposas como símbolo de renacimiento y resiliencia. Así, el lujo se convierte también en un vehículo de esperanza.

Lujo sostenible: diseño que perdura en el tiempo

Según representantes de Esencial Costa Rica, el proceso de producción fue diseñado para unir la excelencia artesanal de Mario Hernández con la filosofía sostenible del país centroamericano. Las piezas fueron elaboradas con cueros naturales obtenidos responsablemente, pigmentos libres de metales pesados y técnicas tradicionales que reducen el consumo de químicos y agua.

“Apostamos por un lujo que perdura, que no se desecha, que se hereda. Esa permanencia es, en sí misma, una forma de respeto hacia el entorno”, señala el Instituto Costarricense de Turismo.

Orgullo latinoamericano: el arte como relato compartido

La líder regional Heilyn James, del Instituto Costarricense de Turismo, destacó que esta alianza busca conectar con el consumidor desde la autenticidad y la afinidad emocional:

“Con ‘Colors of Costa Rica’ abrimos canales simbólicos para que los colombianos vivan nuestro destino desde una dimensión de lujo con sentido, creatividad y conexión auténtica”.

El proyecto posiciona a Costa Rica como destino creativo y sostenible, al tiempo que fortalece la proyección de Mario Hernández como marca embajadora del diseño latinoamericano.

Una colección que celebra la transformación

Cada una de las cinco carteras cuenta una historia de transformación, orgullo y belleza natural. Inspiradas en el vuelo de las mariposas, las piezas buscan despertar emoción, conciencia y conexión con la naturaleza, invitando a redescubrir el lujo desde su dimensión más humana.

“Esta colección no es solo un accesorio; es un recordatorio de lo que somos como región: diversa, creativa y profundamente humana”, concluye el equipo de Esencial Costa Rica.