Zapatos hands free: la innovación que transforma la comodidad en el calzado colombiano

En un país donde las jornadas comienzan temprano y las carreras son constantes, la rapidez se ha convertido en un valor esencial. El tipo de calzado hands free elimina los cordones o ajustes tradicionales, permitiendo calzarse en segundos. Pero la comodidad sigue siendo la prioridad. Un estudio multi-marca de Bata revela que el 68% de los consumidores prioriza el confort al elegir zapatos. Plantas acolchadas, materiales flexibles y un ajuste adaptable son los atributos más valorados. Hoy, el confort deja de ser un detalle para convertirse en una extensión del bienestar personal.

PUBLICIDAD

Versatilidad para cada rutina

El consumidor actual busca practicidad sin renunciar al diseño. Quiere un calzado capaz de acompañarlo en múltiples contextos —trabajo, universidad o fines de semana— sin necesidad de cambiarlo. Los hands free responden a esa expectativa al ofrecer una estética moderna, soporte y funcionalidad, consolidándose como una opción multifuncional para cualquier momento del día.

EasySlide: la innovación accesible

En sintonía con estas necesidades, presentan EasySlide, una tecnología que permite deslizar el pie fácilmente dentro del zapato, sin usar las manos.

“En Bata estamos comprometidos con ofrecer soluciones inteligentes centradas en el consumidor, y EasySlide no es la excepción”, afirma Laura Riaño Vélez, Country Merchandising Head de Bata Colombia. “Esta tecnología nos permite responder a las tendencias actuales desde nuestras marcas Power y Bubblegummers, con innovación accesible para todos”.