Más hombres cuidan su piel: el skincare deja de ser exclusivo de las mujeres

Cada vez más hombres colombianos incorporan rutinas de skincare y productos naturales a su día a día. Según Krika Cosmetics, el consumo masculino en el sector de belleza creció hasta un 12 % en el último año, con una proyección positiva para 2026.

El autocuidado masculino gana terreno

El cuidado personal dejó de ser un tema exclusivo de las mujeres. Hoy, los hombres están transformando la industria de la cosmética en Colombia, adoptando rutinas de skincare, tratamientos capilares y hasta maquillaje ligero. De acuerdo con cifras, las compras de productos de belleza por parte de hombres crecieron entre 11 % y 12 % en el último año, evidenciando una tendencia sostenida hacia el bienestar y la imagen personal.

Las categorías más consumidas por este segmento son el cuidado facial (25 %), los protectores solares y productos dermocosméticos (20 %), y el cuidado capilar (18 %). También destaca el aumento del maquillaje masculino (12 %) y la estabilidad del mercado de fragancias (8 %).

La influencia del bienestar y la cultura digital

Las redes sociales y los creadores de contenido especializados en grooming han sido determinantes en este cambio de mentalidad. A través de reseñas, tutoriales y experiencias reales, los hombres jóvenes encuentran en el autocuidado una forma de expresar identidad, confianza y salud emocional.

Jóvenes digitales vs. adultos tradicionales

El comportamiento de compra también muestra una clara división generacional. Los jóvenes entre 18 y 35 años lideran el consumo con preferencia por productos naturales, veganos y libres de químicos agresivos, además de adquirirlos principalmente en canales digitales.

Por su parte, los hombres mayores de 35 años se inclinan hacia fórmulas anti-edad, capilares y de afeitado, comprando en puntos físicos como supermercados o tiendas de belleza, donde valoran la asesoría personalizada.