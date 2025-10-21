El autoexamen y los chequeos médicos, claves para vencer al cáncer de mama

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada sesenta segundos cuatro mujeres son diagnosticadas con algún tipo de cáncer, y una de ellas fallece a causa de la enfermedad. A pesar de los avances médicos y de los esfuerzos en prevención, las cifras muestran que aún queda un largo camino por recorrer.

Un informe de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y la Iniciativa Global de Cáncer de Mama evidencia que la detección temprana mejora la supervivencia, disminuye la morbilidad y reduce los costos de atención. Sin embargo, el cáncer de mama suele ser silencioso o asintomático en sus primeras etapas, por lo que usted debe realizarse los chequeos médicos incluso si no presenta síntomas.

En Colombia, la prevención es urgente

En el país, cerca del 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no presentan factores de riesgo conocidos, lo que demuestra que cualquiera puede verse afectada. Además, según la Cuenta de Alto Costo, el tiempo promedio entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento es de 27 días, un periodo que puede marcar la diferencia entre una recuperación o un pronóstico más complejo.

Por eso, actuar a tiempo puede salvar su vida.

“Estar Para Ellas es Ahora”: una campaña para actuar hoy

Frente a este panorama, la Fundación Instituto Natura y Avon presentan la campaña latinoamericana #EstarParaEllasEsAhora, con el propósito de fomentar la cultura del cuidado y la detección temprana. Su mensaje es claro: dejar de decir “después” y actuar en el “ahora”.

“La detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Para lograrlo necesitamos más que exámenes y más que un día: necesitamos promover conciencia, educación y acceso. En la Fundación Instituto Natura creemos que cuidar la salud de las mujeres es una responsabilidad compartida entre la sociedad y las empresas. Estar para ellas no puede esperar; el momento de actuar es ahora”, afirmó Olga Sánchez, directora de la Fundación.

Cuatro pasos para cuidar su salud mamaria