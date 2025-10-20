Colombia se consolida como el segundo mayor consumidor de tequila en América Latina

El tequila continúa ganando terreno en las preferencias de los colombianos y se consolida como una de las bebidas más importadas y con mayor crecimiento en el país. De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila, Colombia se mantiene como el segundo mayor consumidor de esta bebida en América Latina, solo detrás de su país de origen, México.

Durante los últimos años, el mercado colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido en la demanda de tequila, con aumentos anuales que oscilan entre el 18 % y el 20 %.

Colombianos consumen más tequila en Latinoamérica, solo después de México

El aumento reportado refleja una tendencia regional en la que los consumidores buscan destilados de mayor calidad, especialmente aquellos elaborados con 100 % agave.

A finales de 2024, las exportaciones globales de tequila registraron un incremento del 29,3 % frente al mismo periodo del año anterior, con Colombia destacándose como uno de los destinos más dinámicos dentro del continente. En las últimas tres décadas, las exportaciones de esta bebida hacia el país suramericano han crecido en más de un 600 %, consolidando su posición como un mercado estratégico para la industria tequilera.

El auge del tequila en Colombia también ha impulsado la llegada de nuevas presentaciones y propuestas que buscan adaptarse al gusto local, combinando tradición y diseño contemporáneo. Este fenómeno refleja un cambio en los hábitos de consumo, en el que cada vez más personas valoran las experiencias premium y la autenticidad de los procesos artesanales.

En este contexto, Tequila Jimador ha dado un paso importante para fortalecer su presencia en el mercado colombiano con el lanzamiento de una nueva botella. Esta presentación, introducida en 2025, se distingue por su diseño moderno y minimalista, que resalta la tradición artesanal y responde a los gustos contemporáneos del consumidor local. La renovación mantiene la calidad y el volumen original de 700 ml, y busca ofrecer una experiencia visual que combine la autenticidad del tequila 100 % agave con una imagen fresca y actual.

Con un panorama alentador y un crecimiento sostenido, el tequila se perfila como una de las bebidas con mayor proyección en el país. El dinamismo del mercado colombiano y la preferencia por destilados de alta gama abren un escenario de oportunidades que promete seguir fortaleciendo esta categoría en los próximos años, posicionando a Colombia como un referente del consumo en América Latina.