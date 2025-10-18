La moda caleña brilla: UNATY Trunk Show llega al NH Cali Royal

La capital del Valle del Cauca reafirma su posición como uno de los destinos más inspiradores para la moda, el arte y el diseño colombiano con la llegada del UNATY Trunk Show al Hotel NH Cali Royal, un evento que celebra la creatividad local y la unión entre diseñadores, marcas y público.

PUBLICIDAD

Para leer: ¿Cómo es viajar en la Clase Premier de Aeroméxico entre Cali y Ciudad de México?

Del 16 al 19 de octubre, el hotel más emblemático del sur de la ciudad se convertirá en el escenario de encuentro para más de veinte marcas de moda, accesorios, belleza y estilo de vida, que representan la esencia caleña: fresca, auténtica y con propósito.

La moda caleña brilla: UNATY Trunk Show convierte al NH Cali Royal en un oasis creativo

El UNATY Trunk Show no es solo una feria, sino una experiencia que invita a redescubrir la moda como un lenguaje de identidad, arte y colaboración. A lo largo de cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa con talleres creativos, catas de vino, charlas sobre fotografía y diseño sostenible, así como exhibiciones de marcas que promueven la producción consciente y el talento femenino.

“En el NH Cali Royal estamos orgullosos de ser parte del movimiento que impulsa a Cali como capital de la moda colombiana. Nuestros espacios fueron concebidos para inspirar, desde el lobby bañado por luz natural hasta la piscina que se convierte en un oasis urbano, un reflejo de la elegancia relajada que define a esta ciudad”, afirmó Juan Carlos Valencia, director del hotel.

Ubicado en el corazón del sur de Cali, el NH Cali Royal se ha consolidado como uno de los hoteles más icónicos de la región. Su arquitectura moderna, rodeada de vegetación, crea un ambiente que combina comodidad, estilo y sofisticación. En este entorno, el UNATY Trunk Show se erige como un movimiento que impulsa el talento colombiano, conectando a diseñadores emergentes y marcas consolidadas con un público que busca inspiración y sostenibilidad.

Con este evento, Cali reafirma su liderazgo en el mapa de la moda nacional, demostrando que el diseño colombiano puede trascender fronteras sin perder su esencia artesanal y creativa. El UNATY Trunk Show es, en definitiva, una celebración del arte, la innovación y el espíritu colaborativo que define a la nueva generación de creadores del país.