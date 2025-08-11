La Medellín de los 90 volvió a la pasarela en el Santander Fashion Week 2025

La moda colombiana vivió un momento de nostalgia y orgullo cultural durante el Santander Fashion Week 2025, con una propuesta que transportó a la Medellín de los años 90. La colección LOCAL de la marca RIFLE rindió homenaje a la cultura urbana de la capital antioqueña, fusionando elementos retro con siluetas contemporáneas y teniendo al denim como protagonista absoluto.

El desfile, que tuvo lugar el 9 de agosto, presentó prendas de siluetas amplias y utilitarias, acompañadas de gráficos icónicos y una paleta vibrante que evocó la energía, resiliencia y tradición de la ciudad. Cada look se inspiró en la identidad local, demostrando que la moda es también una forma de contar historias y preservar la memoria colectiva.

La directora creativa de la propuesta explicó que el objetivo fue mostrar el espíritu de una marca auténtica, con diseño propio y arraigo en sus raíces, capaz de unir tradición y tendencias contemporáneas. “Queremos transmitir la fuerza de una moda que habla de quiénes somos, que tiene alma y que representa lo nuestro”, señaló.

El Santander Fashion Week 2025, celebrado bajo el lema “volver al origen para proyectarse al futuro”, se convirtió en el escenario perfecto para esta colección que no solo celebró la estética urbana de Medellín, sino que también reivindicó el valor del diseño nacional como motor para proyectar la identidad colombiana hacia el mundo.