Consulta prioritaria pediátrica en Bogotá evita que el 90 % de los niños llegue innecesariamente a urgencias

En los últimos meses, Colombia ha registrado un incremento sostenido de las infecciones respiratorias agudas en la población infantil, situación que ha generado una creciente presión sobre los servicios de urgencias. De acuerdo con el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, entre junio y lo que va de julio de 2025, los niños de un año representaron el 14,1 % de las atenciones por urgencias en el país, seguidos por los menores de un año con el 12,4 %. En Bogotá, la ocupación de camas pediátricas alcanza el 85 %, según la Alcaldía.

Ante este panorama, las autoridades destacan la necesidad de fortalecer rutas de atención anticipada que eviten la progresión de las enfermedades y liberen capacidad en clínicas y hospitales. En la capital, se está impulsando la consulta prioritaria pediátrica, un servicio que mejora el acceso, reduce costos y puede descongestionar la red hospitalaria hasta en un 70 %.

Infecciones respiratorias ponen en alerta a Bogotá: camas pediátricas al 85 % y auge de la consulta prioritaria

A través de esta consulta, los profesionales de la salud evalúan de forma rápida y precisa la gravedad de la patología, determinando si el menor requiere urgencias, si puede ser atendido en la misma IPS, o si necesita hospitalización. En este último caso, se define si será en clínica o mediante hospitalización domiciliaria, modalidad liderada por la Sociedad Pediátrica de los Andes. Actualmente, más de 1.600 usuarios reciben diariamente este servicio en la ciudad.

“El 90 % de los niños evita acudir innecesariamente a urgencias, se mejoran los tiempos de respuesta, disminuyen los riesgos por atención tardía y el servicio cuesta un 60 % menos, generando ahorros cercanos a 2.500 millones de pesos por cada 1.000 pacientes”, señaló José Manchego, director ejecutivo de la SPLA.

Entre los casos más frecuentes atendidos por consulta prioritaria están: fiebre mayor a 38.5 °C, dificultad respiratoria leve, brotes cutáneos, vómito intermitente, dolor de oído o cabeza, diarrea sin sangre ni deshidratación y síntomas urinarios.

Gracias a la valoración especializada y al acceso a diagnóstico y tratamiento ambulatorio, 9 de cada 10 casos se resuelven sin hospitalización. En temporadas de picos respiratorios, hasta 5.000 niños al mes reciben atención bajo este modelo, que además reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias y ahorra un 50 % frente a una cama convencional.

La SPLA asegura que el cuidado se garantiza con protocolos clínicos, educación a cuidadores, visitas periódicas y línea de atención 24/7, manteniendo estándares de seguridad y calidad en entornos domiciliarios.