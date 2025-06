Empresas frente a la emergencia: por qué la atención prehospitalaria ya no es opcional

Aunque la atención prehospitalaria ha demostrado ser un componente esencial en la sostenibilidad de las organizaciones, muchas empresas en Colombia aún la perciben como un gasto prescindible. Esta visión, sin embargo, contrasta con la creciente evidencia que señala que actuar a tiempo ante emergencias médicas o de salud mental puede evitar pérdidas humanas, legales y financieras.

“La mayoría de las organizaciones no ha dimensionado cuánto puede costarles no actuar ante una crisis médica o emocional”, explica Diana Fino, fundadora de DMF Medics, empresa especializada en implementar Áreas Protegidas y sistemas de respuesta prehospitalaria en el ámbito corporativo. “No lo ven como una inversión porque no están midiendo lo que representa el ausentismo laboral, la rotación por burnout o las consecuencias legales de una omisión”, añade.

De gasto a inversión: la salud mental y física redefine las prioridades del mundo laboral

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales y físicos vinculados al entorno laboral generan pérdidas de cerca de 1 billón de dólares anuales en productividad a nivel global. En Colombia, el 27% de las incapacidades laborales están asociadas a factores psicosociales, según datos del Ministerio del Trabajo.

Más allá de contar con una ambulancia o un botiquín, la atención prehospitalaria permite a las empresas actuar de inmediato ante una situación crítica, evitando desenlaces fatales o litigios costosos. Su valor reside también en la capacidad de brindar contención emocional oportuna, que no solo protege a las personas, sino que fortalece el clima organizacional.

El impacto positivo de estas inversiones es medible. Un estudio de Deloitte (2022) reveló que las compañías que invierten en bienestar organizacional pueden reducir hasta en 25% la rotación del talento. Además, por cada dólar invertido en intervenciones de salud mental, el retorno puede ser de hasta cuatro dólares, gracias al aumento en productividad y la disminución de incapacidades.

Este tipo de soluciones ya no son exclusivas de grandes corporaciones. DMF Medics reporta que también pymes han comenzado a implementar Áreas Protegidas, impulsadas por una mayor conciencia sobre los riesgos psicosociales y las exigencias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

“Una crisis no distingue entre una pyme o una multinacional. Prevenir es siempre más rentable que lamentar”, sostiene Fino.

Estas estrategias incluyen desde capacitaciones en primeros auxilios emocionales, análisis de riesgos laborales, hasta canales de articulación con el sistema de salud para referenciar casos complejos. En un país donde, según cifras de la ANDI, el 60% de los trabajadores se siente emocionalmente agotado, proteger la salud física y mental del talento humano no es solo una obligación legal: se ha convertido en una prioridad estratégica.

La atención prehospitalaria, lejos de ser un gasto, emerge como una herramienta clave para construir organizaciones más resilientes, humanas y sostenibles.