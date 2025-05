Llegó la herramienta que los hombres estaban esperando: OneBlade

Philips es un gigante mundial en tecnología, dispositivos eléctricos y cuidado personal. La compañía con origen en Países Bajos hace más de 100 años cumple en este 2025 sus primeros 85 en Colombia, y para celebrarlo llega con un lanzamiento que revolucionará el personal care de los hombres colombianos: OneBlade, una solución revolucionaria para el autocuidado facial masculino que recorta perfila y afeita en una sola herramienta y que está diseñada para cortar el vello, no la piel.

A partir de este mes, Philips, de la mano de Continente SAS, su aliado estratégico y representante para Colombia, se toman los principales escenarios y ciudades del país para acercar a los hombres a una herramienta que les facilita la vida, que además expresa un conjunto de declaraciones que reafirman el compromiso de Philips con las personas , el planeta y la innovación; y que da respuesta a las necesidades de los consumidores que se preocupan por su imagen, que se cuidan más y se expresan a través de su estilo facial; cambios que requieren una herramienta versátil, práctica, que les permita evolucionar y superar las opciones básicas.

“OneBlade está disponible en las principales cadenas de almacenes , supermercados, droguerías, tiendas especializadas , tiendas por departamento Market place y On line a nivel nacional, lo que nos permite acercar esta tecnología a más personas en todo el país y sumarnos a la ola de crecimiento de OneBlade a nivel global , respaldada con un patrimonio de marca con los altos estándares de calidad , tecnologia y diseño característico que tiene Philips en cada uno de sus productos”, señaló Luis Felipe Gallego, vicepresidente Comercial de Continente S.A.S.

Catalin Cretu, Gerente de Marketing para la región Norte de Latinoamérica en Philips, nos dice: “En Philips creemos que las personas deben tener la libertad de expresarse a través de su estilo y de ‘hacer lo que les sienta bien’ para ellos. Por eso, hemos escuchado a nuestros consumidores a lo largo de la historia y les hemos brindado productos e innovaciones tecnológicas para satisfacer sus necesidades en constante evolución. Philips OneBlade es la última innovación que hemos desarrollado para responder a las necesidades de los consumidores de hoy en día”.

Las soluciones más recientes de Philips incluyen la afeitadora Philips serie 9000 Prestige, la herramienta perfecta para un afeitado al ras y cómodo, y la Philips One Blade, foco principal de la marca que llega con una tecnología disruptiva y una declaración que empodera, que defiende la singularidad, lo práctico, para llevar y usar “donde quieras, cuando quieras”. “OneBlade lo hace todo, es una herramienta que llega a facilitar la rutina diaria de afeitado de los hombres que les gusta estar cambiando su estilo facial, diseñada para cortar el vello, no la piel; OneBlade no sólo brinda tecnología, calidad e innovación, OneBlade es una herramienta versátil, amigable con la piel, fácil de usar y limpiar, con batería recargable USB de larga duración y aun siendo un producto eléctrico se puede utilizar incluso debajo de la ducha, su cuchilla es de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso Vs las cuchillas de rastrillo, el sistema de protección doble hace que el afeitado sea más fácil y cómodo siguiendo el contorno de la cara ,su tecnologia permite saber cuándo es el momento de cambio de la cuchilla con su indicador de reemplazo ” afirma Yeimy Carolina Forero, Gerente de Cuentas Internacionales y responsable del negocio en Colombia, Panamá, y canal de Farmacias en Mexico.

De esta manera, OneBlade se adapta a estilos de vida diversos: “el del hombre que viaja ligero, que piensa rápido, que suda con ganas”. Su diseño permite afeitar en seco o húmedo, busca ir en contravía de lo desechable, alineándose al objetivo de Philips y su compromiso con el medioambiente. Sobre esto en particular, Julian Frattesi, Líder del Negocio Philips de Cuidado Personal para la región Norte de Latinoamérica, nos dice: “El nuevo Philips OneBlade no solo representa una evolución tecnológica en el cuidado personal, sino también un avance firme hacia la sustentabilidad. Su empaque ha sido completamente rediseñado: es 100 % libre de plástico, de tamaño reducido y elaborado con papel reciclado o proveniente de fuentes renovables. Esto responde a nuestro compromiso de reducir residuos y minimizar la huella de carbono, sin sacrificar la experiencia del usuario. En nuestra planta de producción de cuchillas operamos con electricidad 100 % renovable y cada afeitadora cuenta con un pasaporte ecológico que refleja la transparencia y el rigor con el que asumimos nuestra responsabilidad ambiental. Así, con OneBlade, ofrecemos más que un producto: ofrecemos una elección consciente, alineada con un estilo de vida moderno, práctico y comprometido con el planeta”.