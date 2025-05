“La belleza va mucho más allá de la apariencia”: Andrés Ángel, de L’Oréal

L’Oréal es el grupo más grande en la industria de la belleza a nivel global, ¿cómó está Colombia en el mapa de la compañía?

PUBLICIDAD

L’Oréal es el grupo de belleza más grande del mundo, pero en la región y en Colombia no era el caso. Por eso nosotros hace tres años como compañía decidimos invertir en la región y en Colombia, creando un cluster de 12 países que operan con un modelo híbrido, tanto directo e indirecto, que abarca todos los países de Centroamérica, toda la región andina, Bolivia y Paraguay. Pero tenemos la fortuna de tener en Bogotá, en Colombia, la sede de todo este cluster ya que aquí tenemos cosas muy interesantes como una fábrica de desarrollo con un equipo que nos da mucho orgullo, porque nos permite exportar la industria colombiana a más de 30 países a nivel mundial.

Entonces estamos hablando de una empresa que da muchos trabajos a colombianos y que además le da prestigio y estatus a Colombia en un grupo gigante...

Claro que sí, son muchísimas familias que vivimos detrás de esto y somos apasionados por el mundo de la belleza. Entonces tenemos la fortuna de tener en la planta una de las fábricas más modernas de la industria del maquillaje. Exportamos diferentes marcas como Vogue, que es la marca colombiana que con mucho orgullo compró el grupo L’Oréal desde el 2013, pero ya se vienen incorporando nuevas marcas como Maybelline, que es la marca número uno en maquillaje a nivel mundial; NYX, que es una marca de Los Ángeles, que también se produce para la industria de Estados Unidos, y vamos a comenzar a hacer L’Oréal París, que es la marca de belleza número uno del mundo, también para toda la región. Entonces es muy muy interesante.

L’Oréal por supuesto tiene el estatus, pero entre sus marcas tienen a Garnier que llega al segmento joven, ¿cómo es la estrategia para cautivar un nuevo nicho?

Algo muy interesante del grupo L’Oréal es que tenemos marcas para diferentes públicos y precisamente Garnier es la marca que más llega a esas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque Garnier es una marca que incentiva el consumo responsable en esas nuevas generaciones que quieren cambiar los hábitos de compra y aportar a la sociedad desde sus hábitos de consumo, con un comportamiento más sostenible, más responsable y con propósito. Con esa bandera, Garnier ha sabido literalmente tomar un nuevo camino en la industria de la belleza y con un compromiso muy fuerte, muy circular y muy coherente.

Hablemos de ese diferencial de sostenibilidad de Garnier...

PUBLICIDAD

Algo que hace muy fuerte a Garnier es que no es una marca simplemente natural. Es una marca que tiene unos compromisos muy claros, muy contundentes y bastante circulares. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la certificación de Cruelty Free by Leaping Bunny, que es una certificación de los estándares más altos de la industria, que certifica no solo un producto, sino toda la marca en toda la cadena de abastecimiento. También trabajamos con Solidarity Sourcing y tenemos energía renovable en nuestras plantas de producción. No utilizamos plásticos de primer uso, utilizamos empaques reciclados y reutilizables. Hace un par de años comenzamos reciclando seis toneladas de plástico y el último año reciclamos casi 500 toneladas de plástico, que eso nos convierte casi que en una compañía que recicla más plástico del que pone en el mercado.

¿Cómo funcionan las alianzas con otros productos de consumo masivo de los jóvenes, por ejemplo, con videojuegos?

En Garnier tenemos muchas iniciativas. Claramente donde están las nuevas generaciones es en el mundo digital, entonces tenemos alianzas ahí súper interesantes. Estamos lanzando una campaña con Fortnite, que es uno de los juegos más interesantes de las nuevas generaciones y con alianza con Pelicanger, que es uno de los influencers gamers de Colombia más fuertes. Hicimos todo un desarrollo donde jugamos literalmente sobre la cara de él, y ahí los consumidores pueden ir jugando, conociendo más del producto y ganando premios y, por ejemplo, redimir cupones de descuento en Rappi.

Además que un influencer hombre no encaja en los roles tradicionales de imagen de productos de belleza...

Claro. Y en Garnier creemos que la belleza es inclusiva, es para todo el mundo. Nosotros creemos en la belleza para las personas reales y por eso dentro de nuestra comunicación le hablamos a diferentes tipos de personas y claramente los hombres están incluidos. Nosotros en el portafolio tenemos muchos productos que pueden ser productos unisex: protección solar, tenemos tratamientos capilares, tenemos productos como anti imperfecciones que afectan tanto a hombres para mujeres. Entonces tenemos soluciones para una belleza inclusiva.

¿Cuál ha sido la estrategia para romper el mito de que los productos de belleza son solo para mujeres?

El primer paradigma que tocaba romper era la división de género de los productos de belleza. Es decir, atrás quedó ese macho alfa que no se cuidaba, que era imposible que utilizara productos de mujeres o que solo las marcas tenían que tener el concepto de “men” o productos diferenciados por género. Lo que nosotros nos dimos cuenta en la compañía, y que es algo muy importante, es que son las problemáticas de la piel, las problemáticas del pelo, lo que condicionan los productos. Por ejemplo, en nuestra región hay muchos problemas de pieles mixtas y grasas, entonces una crema de textura en gel, de textura ligera, le puede servir tanto a un hombre como a una mujer. O por ejemplo, un bloqueador solar. Hoy no se divide por género, la verdad. Un bloqueador solar le puede servir a hombres, mujeres, niños, gente mayor, gente joven. Entonces nuestra estrategia está enfocada en ofrecer productos que solucionan problemáticas reales de los consumidores y hacemos comunicación digamos que integrada: tenemos hombres y mujeres gestionándose en la misma comunicación y eso nos ha permitido llegar a esas nuevas audiencias de una manera súper interesante.

¿Cómo está Colombia en cuanto a consumo de productos de belleza?

Estamos viviendo una época muy interesante en la belleza y sobre todo después del COVID. La belleza es una industria muy resiliente y a lo largo de todos los años había tenido crecimientos bastante positivos, llega el COVID y la industria se afecta en ciertos rasgos, pero hizo que el consumidor evolucionara y la verdad comenzó a estudiar mucho más de la categoría, a priorizar también no solo la belleza, sino el cuidado personal, la belleza desde el interior. Por ejemplo, categorías como el Skincare vienen volando desde hace muchos años y el consumidor comenzó a sofisticarse. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que comenzaron a meter muchos más productos a la canasta de belleza; veníamos de casi seis productos de belleza, ya vamos en ocho o nueve productos y a medida que también el consumidor evoluciona, las plataformas evolucionan, las tendencias llegan cada vez más rápido. Por ejemplo, con TikTok el consumidor está súper hambriento de lo nuevo que llega y lo quiere experimentar, lo quiere probar. Es una industria muy dinámica y con crecimientos bastante positivos, muy por encima de la economía.