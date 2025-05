La marca brasileña cuyo lema literalmente es ‘elegancia sin esfuerzo’

Desde Brasil y con más de 70 años de trayectoria, Piccadilly no diseña solo calzado. Diseña movimientos, momentos, decisiones cotidianas con propósito. Su enfoque “Fashion Comfort” no es una tendencia: es una declaración silenciosa de autonomía, de respeto por el cuerpo, de moda que no exige sacrificios.

La comodidad ya no es opcional. Es esencial.

La mujer contemporánea no camina, se desplaza con intención. Atraviesa oficinas, ciudades, historias. Y en cada trayecto, necesita algo más que estilo: necesita equilibrio. Por eso, Piccadilly ha desarrollado tecnologías que piensan desde el pie hacia afuera. Plantillas que estabilizan, forros que acarician, espumas que amortiguan, tacos que estilizan sin agotar. Cada modelo es una fusión de diseño inteligente, sensibilidad estética y ciencia al servicio del bienestar.

Zapatos que dicen sin hablar

Piccadilly entiende que el verdadero statement está en los detalles. Un zapato cómodo no solo se siente bien: transmite una forma de habitar el mundo con firmeza y elegancia. Es minimalismo con carácter. Moda con intención. Porque no se trata de seguir tendencias, sino de crear un estilo que te represente desde el primer paso.

¿Quiénes caminan con Piccadilly?

Mujeres que saben lo que valen. Que construyen su camino sin perder el ritmo. Que quieren belleza sin dolor, diseño sin exceso, funcionalidad sin renunciar a la estética. Mujeres reales que no se conforman con lo que el mercado impone, y que eligen marcas que se adaptan a su estilo de vida, no al revés.

La experiencia Piccadilly: más que una tienda, un manifiesto

La nueva tienda en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá no es solo una apertura más. Es un punto de encuentro para quienes buscan moda con alma, calzado con sentido, productos que acompañan la vida real. Desde modelos casuales hasta tacones elegantes, cada par está diseñado para caminar contigo, en todas tus versiones.